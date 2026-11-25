शैलेंद्र गोदियाल, हरिद्वार। शहर की सड़कों पर पैदल चलने वालों को सुरक्षित रास्ता देने की कवायद चल रही है, लेकिन धरातल पर फुटपाथ की तस्वीर सरकारी दावों से बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर फुटपाथ के नाम पर दो से पांच मीटर क्षेत्र में टाइल्स बिछाकर खानापूर्ति की जा रही है तो कहीं वर्षों से पसरे अतिक्रमण के सामने निर्माण की योजना ही दम तोड़ती दिख रही है।

मसलन, जहां लोगों को सबसे अधिक सुरक्षित पैदल रास्ते की जरूरत है, वहां फुटपाथ या तो नदारद हैं या फिर अवरोधों से घिरे हुए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर और बिजली के कनेक्शन बाक्स भी पैदल चलने वालों की राह में बाधा बने हैं।

विडंबना यह है कि जिस योजना का उद्देश्य यात्रियों, बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों को सुरक्षित आवाजाही उपलब्ध कराना है, उसी में उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अर्धकुंभ के तहत हरिद्वार में 21.64 करोड़ की धनराशि से शहर की सड़क का डामरीकरण एवं फुटपाथ के निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। मेला प्रशासन का तर्क है कि विभिन्न स्नान पर्वों पर यात्रियों व स्थानीय नागरिकों की सुगमता के लिए सुरक्षित फुटपाथ जरूरी हैं। बेशक, किसी भी व्यवस्थित शहर के लिए फुटपाथ मूलभूत सुविधाओं में शामिल हैं, किंतु अच्छी सोच को धरातल पर उतारने के लिए बेहतर योजना और दूरदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है।

मंगलवार को फुटपाथ निर्माण के सरकारी दावे और हकीकत के बीच की दूरी परखने के लिए दैनिक जागरण की टीम ने ऋषिकुल से बस अड्डा, वाल्मीकि चौक, हिल बाईपास और चंद्राचार्य चौक होते हुए दोबारा ऋषिकुल तक करीब आठ किलोमीटर की पड़ताल की। इस दौरान जो सामने आया वह दंग करने वाली स्थिति थी। शहर में सुरक्षित फुटपाथ की व्यवस्था 2 प्रतिशत भी नजर नहीं आई। शहर में सुरक्षित फुटपाथ बनाने के लिए अतिक्रमण को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई गई।

अतिक्रमण बरकरार, अवरोधों के बीच फुटपाथ ऋषिकुल कालेज की ओर वाली लेन में टाइल्स बिछाने का काम चल रहा है, यहां कुछ मीटर तक पैदल चलने की सुरक्षित जगह नजर आती है। जबकि गैस एजेंसी वाली लेन में फुटपाथ का निर्माण पूरी तरह से खानापूर्ति है। ऋषिकुल और चंद्राचार्य चौक के बीच दोनों ओर भी कमोबेश यही स्थिति है। फुटपाथ निर्माण से पहले बाधाओं को हटाने की योजना भी नहीं बनाई गई।

हिल बाइपास पर जलभराव का खतरा हरिद्वार : राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे हिल बाईपास पर कुछ हिस्सों में फुटपाथ दिखाई तो देता है, लेकिन उसकी उपयोगिता और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल हैं। फुटपाथ के निर्माण से जलनिकासी का रास्ता बाधित होने की आशंका है। इसके अलावा यहां भी फुटपाथ पर कदम-कदम पर अवरोध हैं।ब निर्माण के दौरान बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों की जरूरतों को प्राथमिकता नहीं दी गई।