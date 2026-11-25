जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौंक क्षेत्र में वेद निकेतन के समीप जानकी सेतु नए रंग-रूप में दिखेगा। पुल के पिलरों में बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की भव्य कलाकृतियां उकेरी जाएंगी। यह कलाकृतियां थ्रीडी होंगी, जो दूर से ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करेंगी।

निकाय की ओर से करीब सात लाख रुपये की लागत से दोनों पिलरों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जानकी सेतु मुनिकीरेती और स्वर्गाश्रम को जोड़ने वाला पुल है। इस पुल से रोजाना हजारों श्रद्धालु, स्थानीय लोग और पर्यटक आवागमन करते हैं। गंगा के ऊपर बने इस पुल से गंगा, पहाड़ों और आश्रमों का मनमोहक नजारा दिखाई देता है।

सुंदरीकरण की योजना तैयार आगामी अर्धकुंभ दृष्टिगत निकाय ने इसके सुंदरीकरण की योजना तैयार की है। स्वर्गाश्रम क्षेत्र से पिलर लंबे समय से सादे और बेरंग दिखाई दे रहे हैं। इसलिए निकाय ने इन्हें धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक बनाने की योजना तैयार की है।

योजना के तहत एक पिलर पर बदरीनाथ धाम और दूसरे पर केदारनाथ धाम की थ्रीडी पेंटिंग बनाई जाएगी। साथ ही आसपास गंगा, हिमालय, फूलों और धार्मिक प्रतीकों की कलाकृतियां भी उकेरी जाएंगी। रात में इन कलाकृतियों को देखने के लिए विशेष लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। करीब एक माह में काम पूरा करने की तैयारी है।

स्थानीय कारोबारियों को मिलेगा लाभ पुल के पिलरों पर बदरीनाथ और केदारनाथ की थ्रीडी कलाकृतियां बनने से पुल की सुंदरता बढ़ेगी और जो यात्री चारधाम नहीं जा पाते, उन्हें यहीं से उक्त कलाकृति के माध्यम से धामों की झलक देखने को मिलेगी। सुंदरीकरण के बाद जानकी सेतु क्षेत्र सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी विकसित होने की उम्मीद है।