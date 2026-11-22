जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में अर्धकुंभ मेला-2027 के लिए अस्थायी नगरी बसाने की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में पंतद्वीप, बैरागी कैंप, गौरीशंकर और दक्षद्वीप में कार्मिकों के आवास, कार्यालयों और अन्य जरूरतों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में बाहरी सेक्टरों में भी यह काम आगे बढ़ेगा।

पुलिस, प्रशासन और विभिन्न विभागों के करीब 30 से 35 हजार कार्मिकों की तैनाती को देखते हुए अलग-अलग सेक्टरों में आवासीय शिविर और कार्यालय बनाए जा रहे हैं। इनके लिए पांच हजार से अधिक टेंट प्रस्तावित हैं। इनमें स्विस काटेज, ईपी, फैमिली, छोलदारी, दरबारी, महाराजा और पगोडा टेंट के साथ जर्मन हैंगर भी शामिल होंगे।