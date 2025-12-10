Language
    हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 तैयारियों का रियलिटी चेक, सड़कों पर मेला अधिकारी

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 07:59 PM (IST)

    हरिद्वार में अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। मेला अधिकारी सोनिका ने शहर में भीड़ प्रबंधन, पार्किंग, सौंदर्यीकरण और नए घाटों के विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए।

    भीड़ प्रबंधन से लेकर पार्किंग, सुंदरीकरण व नए घाटों के विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश.

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। अर्धकुंभ 2027 की तैयारियां गतिमान हैं। मेला अधिकारी सोनिका ने अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती और स्थानीय प्रशासन संबंधित विभागों की टीम के साथ पुल जटवाड़ा से पुराने मार्ग का निरीक्षण किया। भीड़ प्रबंधन से लेकर पार्किंग, सुंदरीकरण और नए घाटों के विकास को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही, मेला अधिकारी सोनिका ने दुर्गा चौक, आर्यनगर चौक, रानीपुर मोड़, शिवमूर्ति चौक और वाल्मीकि चौक तक पूरे मार्ग पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।

    कुंभ मेला अधिकारी सोनिका ने कहा कि इन प्रमुख स्थानों का सुंदरीकरण ही नहीं, बल्कि यातायात की सुगमता भी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को जैमेट्रिक इम्प्रूवमेंट और जरूरी मरम्मत कार्य युद्धस्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए गए। मेला अधिकारी ने हरिद्वार शहर में पार्किंग अव्यवस्था को भी प्रमुख चुनौती बताते हुए अपर रोड स्थित पोस्ट आफिस के पास दोपहिया वाहनों के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग तैयार करने का प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वित करने को कहा।

    साथ ही, मायापुर क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर नई पार्किंग विकसित करने के निर्देश दिए गए, जिससे अर्धकुंभ, पर्व स्नान व कुंभ मेले के दौरान शहर का भीड़ दबाव कम हो सके। बस अड्डा और रेलवे स्टेशन के सामने लगने वाली रेहड़ी-पटरी को व्यवस्थित करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दिए गए।

    मेला अधिकारी सोनिका ने कहा कि अव्यवस्थित ढांचों के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, दुकानों के लिए चिह्नित तय किए जाएं और अतिक्रमण हटाया जाए। जीरो जोन की गलियों में सुंदरीकरण कार्य को भी प्राथमिकता सूची में रखते हुए वहां विशेष सफाई, दीवार चित्रण और मार्ग विस्तार की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। वहीं, पुल जटवाड़ा के समीप अपर कैनाल पर नए घाटों के निर्माण के लिए सिंचाई विभाग को प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए।