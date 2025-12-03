Language
    हर‍िद्वार के सजनपुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, 20 बीघा भूमि को किया कब्‍जा मुक्त

    By Shailendra Prasad Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:46 PM (IST)

    बहादराबाद ब्लॉक के ग्राम सजनपुर में कानूनगो, लेखपाल और ग्राम प्रधान ने पंचायत की भूमि पर निशान लगा उसे पीले पंजे से अतिक्रमण मुक्त कराया। गांव में एक ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, श्यामपुर। बहादराबाद ब्लॉक के ग्राम सजनपुर में कानूनगो, लेखपाल और ग्राम प्रधान ने पंचायत की भूमि पर निशान लगा उसे पीले पंजे से अतिक्रमण मुक्त कराया। गांव में एक कॉलोनाइजर ने पंचायत की भूमि पर कब्जा किया हुआ था। अधिकारियों ने अवैध कब्जाधारियों से पूर्व में ही कब्जा मुक्त करने को कहा था, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश में सरकारी भूमि पर किए गए कब्जे को अतिक्रमण मुक्त करने का काम तीव्र गति से चल रहा है। जिस के पालन में बुधवार को कानूनगो अजय कपिल, लेखपाल हरेंद्र और सुनील पाल ने पंचायत की लगभग बीस बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। यह जमीन लंबे समय से भू-माफियाओं के निशाने पर थी, और उन्होंने इस पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया था।

    कब्जाधारी पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से बाउंड्री वाल, तारबंदी और पक्की दीवार बनाकर जमीन को पूरी तरह से घेरने का प्रयास किया था। अधिकारियों ने लगभग बीस बीघा कीमती पंचायत की भूमि को पूरी तरह से अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

    कानूनगो अजय कपिल ने बताया कि जिलाधिकारी की निर्देश के बाद अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन सरकारी संपत्ति, विशेषकर ग्राम पंचायत की जमीनों पर किसी भी प्रकार के अवैध अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।

    शिकायत के बाद सजनपुर पीली की लगभग बीस बीघा जमीन पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा करने की सूचना मिली थी, जिसे बुलडोजर की मदद से सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया है, और जमीन को पुन ग्राम पंचायत के अधीन कर दिया है।