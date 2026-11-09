दीपावली के बाद हरिद्वार की हवा हुई जहरीली, एक्यूआई और पीएम-10 में भारी उछाल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। दीपावली पर आतिशबाजी के शोर के बीच पटाखों के धुएं ने हरिद्वार की आबोहवा में भी जहर घोल दिया। सात दिन से लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण दीपावली की रात अचानक उछाल पर पहुंच गया। संतोषजनक श्रेणी में चल रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) एक ही दिन में 53 अंक बढ़कर 168 पर पहुंच गया।

पटाखों की आतिशबाजी का असर पीएम-10 के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दिया। इसका स्तर एक दिन में लगभग दोगुना हो गया। हालांकि, पिछले साल दीपावली पर एक्यूआई 190 तक पहुंचा था, जो इस बार के मुकाबले 22 अंक अधिक था।

ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज के निकट देवपुरा स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र के आंकड़ों के अनुसार एक नवंबर को हरिद्वार का एक्यूआइ 90 था। इसके बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई। दो नवंबर को 93, तीन नवंबर को 95, चार नवंबर को 96 और पांच नवंबर को 97 दर्ज किया गया।

दीपावली से दो दिन पहले छह नवंबर को यह 110 और सात नवंबर को 115 पहुंच गया। आठ नवंबर को दीपावली के दिन एक्यूआई ने 168 का आंकड़ा छू लिया। सबसे चिंताजनक स्थिति पीएम-10 के स्तर में देखने को मिली।

सात नवंबर को इसका स्तर 105.23 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो दीपावली के दिन बढ़कर 201.54 हो गया। यानी एक दिन में ही इसमें लगभग 92 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पीएम-2.5 भी 64.56 से बढ़कर 75.46 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया।