घरवालों से छिपकर हरिद्वार जा रहे थे हरियाणा के 6 दोस्त, हाईवे पर पलटने के बाद आग का गोला बनी कार; सभी की जलकर मौत

जागरण संवाददाता, हांसी। पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत तितावी थाना इलाके में सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई, जिसमें हरियाणा के छह युवाओं की जलकर मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी में सीएनजी लगी थी। जैसे ही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई तभी वाहन पलटकर सड़क से दूसरी तरफ चला गया। इसी दौरान कार में आग लग गई और कार सवारों की जलकर मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, सभी मृतक हरियाणा के हांसी के रहने वाले थे और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे थे। किसी भी मृतक के परिवार को यह जानकारी नहीं थी कि ये हरिद्वार किस लिए निकले और कब इनका प्रोग्राम बना। ये सभी दोस्त थे और गांव में पटाखे बजाने के लिए घर से निकले हुए थे।

हादसे में जान गंवाने वालों की पहचान 20 वर्षीय साहिल

21 वर्षीय अमन

21 वर्षीय अजय

21 वर्षीय अंकित पुत्र राजेश,

21 वर्षीय अंकित पुत्र समुंदर

23 वर्षीय राहुल। समुंदर और राहुल सगे भाई साहिल पुत्र सोम कुमार ड्राइविंग करता था। मोठ लुहारी गांव निवासी अमन पुत्र रामफल और अजय पुत्र शमशेर पढ़ाई कर रहे थे। अंकित पुत्र राजेश भी विद्यार्थी था।