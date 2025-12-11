Haridwar: पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग के छापे से अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में मचा हड़कंप, 12 दुकानें सील

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस ने बुधवार को सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोरों के खिलाफ अभियान चलाया। टीम को देख कई मेडिकल स्टोर और क्लीनिक संचालकों में हड़कंप मच गया। वह अपने प्रतिष्ठानों के शटर गिराकर भाग खड़े हुए। जांच के दौरान अनियमितता पाए जाने पर टीम ने 12 मेडिकल स्टोर सील कर दिए।

ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में कई मेडिकल स्टोर अवैध रूप से संचालित होने की शिकायतें पिछले कई दिनों से मिल रही थी। मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवा की बिक्री, बिना बिल के दवाओं की खरीद-फरोख्त समेत अन्य अनियमितताएं बरते जाने की बात सामने आ रहीं थी।

बंद कर भागे संचालक इस पर सिडकुल पुलिस के साथ बुधवार को विभाग की टीम जांच के लिए रावली महदूद क्षेत्र में पहुंची। जांच के लिए टीम आने की खबर मिलते ही देख कई लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर भाग निकले। इसके बावजूद भी टीम ने कई मेडिकल स्टोरों पर जांच की। इस दौरान स्टाक समेत अन्य अनियमितताएं मिलने पर 12 मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए।