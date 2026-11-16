हरिद्वार में 11 माह की मासूम से दुष्कर्म, आरोपित फरार, बच्ची हायर सेंटर रेफर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर कोतवाली क्षेत्र में 11 माह की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम देकर आरोपित फरार हो गया है। फिलहाल पीड़िता को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है।

जबकि एक टीम फरार आरोपित की तलाश में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक, देवरिया उत्तर प्रदेश निवासी एक व्यक्ति हरिद्वार ओद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में काम करते हैं।

कुछ दिन पहले भागलपुर बिहार निवासी सौरभ भी इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आया था। सौरभ ने पास में ही किराए पर कमरा लिया हुआ था। रविवार देर रात बच्ची रो रही थी और उसकी मां खाना बना रही थी। आरोप है कि सौरभ ने बच्ची को चुप करने के बहाने उठाया और अपने कमरे में ले गया।