हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़, मेरठ के दो असलहा तस्कर गिरफ्तार, एक घायल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मेरठ से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले दो बदमाशों के हरिद्वार पहुंचने की सूचना पर बहादराबाद क्षेत्र में पुलिस ने जाल बिछाया। घेराबंदी के दौरान दोनों बदमाश गन्ने के खेतों में भाग निकले। इस दौरान बचने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी।