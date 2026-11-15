हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़, मेरठ के दो असलहा तस्कर गिरफ्तार, एक घायल
हरिद्वार में पुलिस ने मेरठ से अवैध हथियार तस्करी करने वाले दो बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बहादराबाद ...और पढ़ें
HighLights
मेरठ के दो असलहा तस्कर हरिद्वार में गिरफ्तार।
पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी।
बदमाशों के कब्जे से दो पिस्टल बरामद की गईं।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मेरठ से अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले दो बदमाशों के हरिद्वार पहुंचने की सूचना पर बहादराबाद क्षेत्र में पुलिस ने जाल बिछाया। घेराबंदी के दौरान दोनों बदमाश गन्ने के खेतों में भाग निकले। इस दौरान बचने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर गोली चला दी।
जिसके बाद पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों की पहचान मुकुल और भूपेंद्र निवासीगण सरधना, मेरठ के रूप में हुई है। बहादराबाद कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह ने बताया कि दोनों के कब्जे से दो पिस्टल मिली है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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