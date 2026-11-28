गौरव त्यागी, हरिद्वार। वर्षा के दौरान शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए सिंचाई विभाग 112.86 करोड़ रुपये लागत की योजना तैयार की है। योजना के प्रथम चरण में रेलवे लाइन से ललतारौ पुल तक और अपर गंग नहर के दाएं किनारे वर्षा जल निकासी व्यवस्था विकसित की जाएगी।

जियोग्राफिक इंफोर्मेशन सिस्टम (जीआइएस) आधारित स्टार्म वाटर मास्टर ड्रेनेज योजना के तहत नालियों और जल निकासी ढांचे का निर्माण करने के साथ घरों से पानी निकालने के लिए पाइपलाइन, कैच पिट और बड़े ड्रेनेज तैयार किए जाएंगे। ड्रेनेज निर्माण के लिए मौजूदा ढांचों को हटाया जाएगा और काम पूरा होने के बाद प्रभावित सड़क और फुटपाथ को दोबारा दुरुस्त किया जाएगा। काम शुरू होने के बाद इसे करीब डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। 2992 कैच पिट बनेंगे, घरों से भी जुड़ेगी पाइपलाइन योजना के तहत 2,992 कैच पिट बनाने का प्रविधान है। कैच पिट वर्षा के पानी को एकत्र करने और उसे आगे निकासी व्यवस्था तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इनका निर्माण ईंटों से होगा और इनमें निरीक्षण के लिए ढक्कन तथा अन्य जरूरी संरचनाएं भी होंगी। कैच पिट को आसपास के भवनों और संपत्तियों से जोड़ने के लिए करीब 19 किमी आरसीसी पाइप बिछाई जाएगी।

प्रत्येक कैच पिट से तीन संपत्ति कक्षों को जोड़ने की व्यवस्था होगी। इसके बाद कैच पिट से मुख्य ड्रेनेज तक पानी पहुंचाने के लिए 912 मीटर डक्टाइल आयरन पाइप भी बिछाई जाएगी। इस व्यवस्था से वर्षा का पानी भवनों और आसपास के हिस्सों से एकत्र होकर कैच पिट तक पहुंचेगा और वहां से मुख्य निकासी ढांचे में पहुंचाया जा सकेगा।

जलभराव की समस्या से मिलेगी राहत वर्षा के दौरान भगत सिंह चौक, मध्य हरिद्वार, ज्वालापुर, मुख्य बाजार, कनखल और भूपतवाला समेत कई क्षेत्रों में जलभराव की समस्या सामने आती है। शहर के विस्तार, निर्माण गतिविधियों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों में बदलाव के कारण वर्षा के पानी को निकालने में कई स्थानों पर दिक्कत होती है।