    यूपी के इस जिले में 475 करोड़ से विकसित हो रहीं पर्यटन की सुविधाएं, अर्बन ड्रेनेज योजना के लिए 89.71 करोड़ मंजूर

    By Viveka Nand Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के लिए 475 करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं। इसके साथ ही, शहरी जल निकासी योजना के लिए 89.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना, शहरी जलभराव की समस्या से निपटना और जिले के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

    जागरण संवाददाता, मथुरा। कान्हा की नगरी में श्रद्धालुओं के लिए नगर निगम सुविधाएं विकसित करने जा रही है। राज्य स्मार्ट सिटी के बाद अब इस वर्ष से तीन बड़ी योजना मुख्यमंत्री ग्रीन फील्ड, वैश्विक नगर सृजन योजना एवं अर्बन फ्लड से शहर का समेकित विकास हो रहा है। आवागमन सुगम बनाए जाने के लिए स्मार्ट रोड बनेंगे तो शहर का हेरिटेज विकास हो रहा है। पर्यटकों के लिए भी सुविधाएं विकसित जा रही हैं।

    वहीं जलनिकासी की ओर भी प्रभावी काम होंगे। इन योजनाओं के जरिए 475 करोड़ रुपये से कार्य हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के आधे काम पूर्ण हो चुके हैं तो अन्य चल रहे हैं। 41 करोड़ रुपये विस्तारित क्षेत्र में विकास के लिए मंजूर हो चुके हैं, जल्द काम शुरू होगा। वहीं 160 करोड़ रुपये विस्तारित क्षेत्र के लिए शासन से मांगे गए हैं। उम्मीद है जल्द स्वीकृति मिल जाएगी। काम पूरा होने के बाद शहर सुंदर व स्वच्छ नजर आएगा।

    अर्बन ड्रेनेज योजना जारी

    शहर में जलभराव आने वाले समय में नजर नहीं आएगा। इसके लिए शासन ने अर्बन ड्रेनेज योजना जारी की है। इस योजना के तहत 89.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। भूतेश्वर तिराहे पर जलभराव की समस्या दूर करने के लिए 15वें वित्त से 27 इंच की पाइपलाइन डालने का कार्य कराया जाएगा।

    इसको मंजूरी मिल गई है। स्मार्ट सिटी में 100 करोड़ के काम पूर्ण हो चुके हैं। वृंदावन में 40.95 करोड़ रुपये से मल्टीलेवल कार पार्किंग, 49.10 करोड़ से आइटीएमएस परियोजना का कार्य, 3.38 करोड़ से शिववाला नगर से पागल बाबा मंदिर तक सोलर लाइट का कार्य, 1.79 करोड़ से हजारीमल सोमानी कालेज में स्मार्ट क्लास, 26 लाख से वृंदावन के गांधी पार्क में सूर्य नमस्कार के स्टैच्यू कार्य, औरंगाबाद, भूतेश्वर, वृंदावन में जोनल कार्यालय निर्माण कार्य, 5.25 करोड़ से आइटीएमएस कंट्रोल रूम से 1000 कैमरों को इंटीग्रेट करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

    स्मार्ट सिटी, 56 करोड़ के हो रहे कार्य राज्य स्मार्ट सिटी के तहत 24.29 करोड़ रुपये से वृंदावन में रंगनाथ मंदिर से बड़ी बगीची तक हेरिटेज विकास कार्य, 1.99 करोड़ से जुबली पार्क स्थित राजकीय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कार्य, 30.35 करोड़ रुपये से मल्टीलेवल कार पार्किंग से स्वागत द्वार रमणरेती तक मार्ग का अपग्रेडेशन एवं सुंदरीकरण कार्य तेजी से चल रहे हैं। इस वर्ष ये पूर्ण हो जाएंगे।

    20 करोड़ के कार्य स्वीकृत

    राज्य स्मार्ट सिटी के तहत 1.71 करोड़ रुपये से अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय औरंगाबाद की मरम्मत एवं आइसीटी कंपोनेंट की स्थापना कार्य, 3.84 करोड़ रुपये से वृंदावन गेट से अटल्ला चुंगी तक सिविल हाल्टीकल्चर स्कल्पचर्स व इलेक्ट्रिक कार्य एवं 10.87 करोड़ रुपये से प्रेम मंदिर मार्ग स्थित ओमेक्स सोसायटी के समीप फूड प्लाजा का निर्माण कार्य स्वीकृत हो गए हैं। कुछ काम में भूमि संबंधी अड़चन आ रही है, जिसे दूर किया जा रहा है। 23 करोड़ रुपये से वृंदावन में पानी गांव मार्ग पर धर्म स्तंभ लगेंगे। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब तक वर्षा के कारण काम रुका था, अब शुरू हो गया है।


    मुख्यमंत्री ग्रिड योजना से शहर में प्रमुख मंदिर मार्ग का समेकित विकास हो रहा है। इस योजना के तहत करीब 115 करोड़ रुपये से गोविंद नगर, मसानी से भूतेश्वर तिराहे तक, भरतपुर गेट से कृष्णापुरी तिराहे तक, होली गेट से रेलवे अंडरपास तक एवं प्रेम मंदिर से विद्या पीठ चौराहे तक मार्ग का समेकित विकास एवं उन्नयन कार्य होगा। सभी कार्य को स्वीकृति मिल चुकी है। गोविंद नगर में काम चल रहा है, जबकि अन्य पर जल्द शुरू होगा।

    मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में कल्याण मंडप एवं 12 गलियां बनेंगी मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत वृंदावन जोन में करीब पांच करोड़ रुपये से 12 गलियां चमाचम हो रही हैं। पांच करोड़ से कल्याण मंडप बनेगा। भूमि विवाद के कारण स्थल बदला गया है। उपवन योजना से दो वन होंगे विकसित नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में दो वन विकसित किए जाएंगे। इन पर करीब साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च होंगे। उपवन योजना के तहत वृंदावन जोन के ईशापुर बांगर व गोवर्धन रोड पर ये वन विकसित होंगे। तीन वर्ष तक कंपनी इनका अनुरक्षण कार्य करेगी।

    शहर में श्रद्धालुओं के लिए भी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। प्रमुख मंदिर मार्ग स्मार्ट बनाए जाएंगे। फुटपाथ व्यवस्थित किए जाने के साथ सुंदरीकरण कार्य कराए जाएंगे। कई काम पूर्ण हो चुके हैं, अन्य पर कार्य चल रहा है। काम पूरे होने के बाद शहर स्मार्ट नजर आएगा। -जग प्रवेश, नगर आयुक्त।

    धर्म की नगरी में पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। देश दुनिया से आने वाले पर्यटकों को कान्हा की नगरी में सुखद अहसास होगा। नगरी आने वाले समय में आकर्षक होंगी। -विनोद अग्रवाल, महापौर।