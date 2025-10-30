हरिद्वार में हरकी पैड़ी बना अखाड़ा, तिलक लगाने को लेकर महिलाओं में मारपीट

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर पैसे कमाने वाली तीन महिलाएं बुधवार को आपस में भिड़ गई। सरेआम मारपीट होने पर घाट पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना ली। वहीं, पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। फटकार लगाने के बाद पुलिस एक्ट में उनका चालान कर दिया गया।

हरकी पैड़ी के गंगा घाटों पर कुछ महिलाएं श्रद्धालुओं को टीका लगाकर पैसे मांगती हैं। बुधवार को एक श्रद्धालु को टीका लगाने के दौरान दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान एक और महिला विवाद में शामिल हो गई। तीनों के बीच घाट पर सरेआम मारपीट से हंगामा खड़ा हो गया।