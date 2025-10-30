Language
    हरिद्वार में हरकी पैड़ी बना अखाड़ा, तिलक लगाने को लेकर महिलाओं में मारपीट

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:51 PM (IST)

    हरिद्वार के हरकी पैड़ी पर तिलक लगाने के पैसे को लेकर तीन महिलाओं में झगड़ा हो गया। घाट पर सरेआम मारपीट से हंगामा खड़ा हो गया, जिसका वीडियो भी बनाया गया। पुलिस ने तीनों महिलाओं को हिरासत में लेकर फटकार लगाई और जुर्माना भी किया। उन्हें दोबारा झगड़ा करने पर मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।

    हरकी पैड़ी पर तीन महिलाओं में मारपीट। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरकी पैड़ी पर श्रद्धालुओं को तिलक लगाकर पैसे कमाने वाली तीन महिलाएं बुधवार को आपस में भिड़ गई। सरेआम मारपीट होने पर घाट पर हंगामा खड़ा हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने अपने मोबाइल से उनकी वीडियो बना ली। वहीं, पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया। फटकार लगाने के बाद पुलिस एक्ट में उनका चालान कर दिया गया।

    हरकी पैड़ी के गंगा घाटों पर कुछ महिलाएं श्रद्धालुओं को टीका लगाकर पैसे मांगती हैं। बुधवार को एक श्रद्धालु को टीका लगाने के दौरान दो महिलाओं के बीच विवाद हो गया। कहासुनी के दौरान एक और महिला विवाद में शामिल हो गई। तीनों के बीच घाट पर सरेआम मारपीट से हंगामा खड़ा हो गया।

    पुलिस तीनों को पकड़कर चौकी ले गई। चौकी प्रभारी संजीत कंडारी ने बताया कि आरोपित महिलाएं उत्तरी हरिद्वार के भीमगोड़ा व खड़खड़ी निवासी हैं। दोबारा झगड़ा करने पर मुकदमा दर्ज करने की हिदायत देते हुए उनका चालान कर दिया गया है।