करवाचौथ पर प्रेमिका ने भेजी सगाई की फोटो, प्रेमी ने की खुदकुशी

जागरण संवाददाता, हरिद्वार । सिडकुल क्षेत्र में नैनीताल के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि करवाचौथ के दिन युवक की प्रेमिका ने अपनी सगाई की फोटो भेजी थी। जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने अन्य पहलुओं पर भी जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, ललित कुमार निवासी ग्राम कुंडल, थाना खनस्यूं, जनपद नैनीताल हरिद्वार में सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे। ललित ने मीनाक्षीपुरम कालोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ था। शनिवार की सुबह साथी कर्मचारियों ने ललित के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी प्रयास के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई।

सिडकुल कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने दरवाजा तुड़वाया तो ललित का शव फांसी पर पंखे से लटका मिला। स्वजन से बातचीत और सहकर्मियों से पूछताछ में सामने आया है कि ललित का किसी युवती से प्रेम संबंध था। शुक्रवार को करवाचौथ के दिन युवती की सगाई हुई थी। युवती ने अपनी सगाई का फोटो ललित को भेजा था। जिसके बाद ललित ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था।

माना जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होकर ललित ने खुदकुशी की है। सहकर्मियों ने पुलिस को यह भी बताया कि ललित पिछले कुछ दिनों से काफी उदास और चुपचाप रहता था। हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।