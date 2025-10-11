Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करवाचौथ पर प्रेमिका ने भेजी सगाई की फोटो, प्रेमी ने की खुदकुशी

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 06:51 PM (IST)

    हल्द्वानी में करवाचौथ के दिन प्रेमिका द्वारा सगाई की फोटो भेजे जाने पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। नैनीताल निवासी ललित सिडकुल की एक फैक्ट्री में कार्यरत था। पुलिस जांच में पता चला कि प्रेमिका की सगाई से आहत होकर उसने फांसी लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    सिडकुल की फैक्ट्री में काम करते थे नैनीताल निवासी ललित। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । सिडकुल क्षेत्र में नैनीताल के एक युवक ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस की शुरूआती जांच में सामने आया है कि करवाचौथ के दिन युवक की प्रेमिका ने अपनी सगाई की फोटो भेजी थी। जिसके बाद युवक ने फांसी लगा ली। पुलिस ने अन्य पहलुओं पर भी जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस के मुताबिक, ललित कुमार निवासी ग्राम कुंडल, थाना खनस्यूं, जनपद नैनीताल हरिद्वार में सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करते थे। ललित ने मीनाक्षीपुरम कालोनी में किराये पर कमरा लिया हुआ था। शनिवार की सुबह साथी कर्मचारियों ने ललित के कमरे का दरवाजा खटखटाया। काफी प्रयास के बावजूद अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तब अनहोनी की आशंका में पुलिस को सूचना दी गई।

    सिडकुल कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने दरवाजा तुड़वाया तो ललित का शव फांसी पर पंखे से लटका मिला। स्वजन से बातचीत और सहकर्मियों से पूछताछ में सामने आया है कि ललित का किसी युवती से प्रेम संबंध था। शुक्रवार को करवाचौथ के दिन युवती की सगाई हुई थी। युवती ने अपनी सगाई का फोटो ललित को भेजा था। जिसके बाद ललित ने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया था।

    माना जा रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होकर ललित ने खुदकुशी की है। सहकर्मियों ने पुलिस को यह भी बताया कि ललित पिछले कुछ दिनों से काफी उदास और चुपचाप रहता था। हालांकि, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

    सिडकुल कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सके।