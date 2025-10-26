जागरण संवाददाता, रुड़की। तेलीवाला गांव में साइकिल की साइड लगने से नाराज हुए दो लोगों ने बच्ची की गाल पर थप्पड़ बरसा दिये। इसके बाद बच्ची के स्वजन मौके पर पहुंच गये। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बच्ची की पिटाई का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोंगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया है।

रुड़की की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर साइकिल से जा रही थी। बच्ची की साइकिल से गांव के ही मोहम्मद इकराम को साइड लग गई। आरोप है कि उसाने बच्ची की गाल पर कई थप्पड जड़ दिये। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची। बच्ची के गाल पर थप्पड़ के निशान देख स्वजन के होश उड़ गये।

स्वजन ने मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो मोहम्मद इकराम की करतूत उसमें दिखाई दी। जिसके बाद बच्ची के स्वजन ने दूसरे पक्ष के पास जाकर इसका विरोध किया। इसे लेकर इनके बीच जमकर मारपीट हो गई।

मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से मोहम्मद इकराम निवासी तेल्लीवाला पाडली गुर्जर, मोहम्मद आरिफ तथा शरियत निवासी तेलीवाला पाडली गुर्जर को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।