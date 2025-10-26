रुड़की में साइकिल की टक्कर पर बच्ची को पड़े थप्पड पे थप्पड़, दो गुटों में मारपीट; तीन गिरफ्तार
रुड़की के तेलीवाला गांव में साइकिल से टक्कर लगने पर एक बच्ची को थप्पड़ मारे गए, जिसके बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य घटना में, खंजरपुर रोड पर एक युवक पर हमला किया गया और उसका मोबाइल तोड़ दिया गया। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, रुड़की। तेलीवाला गांव में साइकिल की साइड लगने से नाराज हुए दो लोगों ने बच्ची की गाल पर थप्पड़ बरसा दिये। इसके बाद बच्ची के स्वजन मौके पर पहुंच गये। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। बच्ची की पिटाई का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में तीन लोंगों को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान किया है।
रुड़की की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के तेलीवाला से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर साइकिल से जा रही थी। बच्ची की साइकिल से गांव के ही मोहम्मद इकराम को साइड लग गई। आरोप है कि उसाने बच्ची की गाल पर कई थप्पड जड़ दिये। बच्ची रोते हुए अपने घर पहुंची। बच्ची के गाल पर थप्पड़ के निशान देख स्वजन के होश उड़ गये।
स्वजन ने मौके पर जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो मोहम्मद इकराम की करतूत उसमें दिखाई दी। जिसके बाद बच्ची के स्वजन ने दूसरे पक्ष के पास जाकर इसका विरोध किया। इसे लेकर इनके बीच जमकर मारपीट हो गई।
मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके से मोहम्मद इकराम निवासी तेल्लीवाला पाडली गुर्जर, मोहम्मद आरिफ तथा शरियत निवासी तेलीवाला पाडली गुर्जर को गिरफ्तार कर शांतिभंग में चालान कर दिया।
वहीं दूसरी तरफ गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गोविंदनगर पूर्ववाली निवासी मनोज को भी झगड़ा करते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इसका भी शांतिभंग में चालान कर दिया है।
युवक को पीटा, मोबाइल तोड़ा
रुड़की: खंजरपुर रोड पर एक युवक को घेरकर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। युवक ने किसी तरह से भागकर जान बचाई। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है।
सिविललाइंस कोतवाली खेत्र के आदर्शनगर निवासी अनुज किसी काम से खंजरपुर रोड से होकर जा रहा था। इसी बीच उसे सात-आठ लोगों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। जिसमें वह घायल हो गया। युवकों ने उसका मोबाइल भी तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
