    एक तरफा प्यार में लड़के की सनक, लड़की को दी ऐसी धमकी; पुलिस के पास पहुंचा भाई

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:26 PM (IST)

    एक लड़की एकतरफा प्यार से परेशान थी और लड़के ने उसे धमकी दी। लड़की के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें लड़के पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। मामला जारी है।

    जागरण संवाददाता, रुड़की। एक युवक के एक तरफा प्यार से एक शिक्षण संस्थान की छात्रा परेशान है। बात नहीं करने पर युवक ने आत्महत्या की धमकी दी है। जिससे छात्रा और उसका परिवार दहशत मे है। इस मामले में छात्रा के साथ पढ़ाई करने वालें मुंहबोले भाई ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
    रुड़की क्षेत्र स्थित एक शिक्षण संस्थान में बनारस की युवती इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है।

    महाराष्ट्र के एक युवक से उसकी कुछ समय पहले जान पहचान हुई थी। इसके बाद से वह छात्रा के प्यार में पड़ गया। जबकि छात्रा उससे प्यार नहीं करती। एक तरफा प्यार से युवक उसे मोबाइल पर कॉल और मैसेज कर परेशान कर रहा है। यहीं नहीं उसके बात नहीं करने पर युवक ने छात्रा के घर फोन करके धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी छात्रा से बात नहीं कराई तो वह आत्महत्या कर लेगा। छात्रा के स्वजन ने उसे यह बात बताई। जिसके बाद से छात्रा काफी तनाव में आ गई।

    छात्र को तनाव में देख उसके साथ पढ़ाई करने वाले उसके मुहबोले भाई ने जब उससे इसकी वजह जानी। जिसके बाद उसे इसका पता चला। जिसके बाद मुंहबोले भाई ने सिविललाइंस कोतवाली पहुंचकर पुलिस को मामले की तहरीर दी।