एक तरफा प्यार में लड़के की सनक, लड़की को दी ऐसी धमकी; पुलिस के पास पहुंचा भाई

जागरण संवाददाता, रुड़की। एक युवक के एक तरफा प्यार से एक शिक्षण संस्थान की छात्रा परेशान है। बात नहीं करने पर युवक ने आत्महत्या की धमकी दी है। जिससे छात्रा और उसका परिवार दहशत मे है। इस मामले में छात्रा के साथ पढ़ाई करने वालें मुंहबोले भाई ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

रुड़की क्षेत्र स्थित एक शिक्षण संस्थान में बनारस की युवती इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है।

महाराष्ट्र के एक युवक से उसकी कुछ समय पहले जान पहचान हुई थी। इसके बाद से वह छात्रा के प्यार में पड़ गया। जबकि छात्रा उससे प्यार नहीं करती। एक तरफा प्यार से युवक उसे मोबाइल पर कॉल और मैसेज कर परेशान कर रहा है। यहीं नहीं उसके बात नहीं करने पर युवक ने छात्रा के घर फोन करके धमकी दी कि यदि उन्होंने उसकी छात्रा से बात नहीं कराई तो वह आत्महत्या कर लेगा। छात्रा के स्वजन ने उसे यह बात बताई। जिसके बाद से छात्रा काफी तनाव में आ गई।