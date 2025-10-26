हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे दिखा विशालकाय किंग कोबरा, पकड़ने में “स्नेक मैन” के छूटे पसीने; लंबाई 12 फीट
हरिद्वार के लकड़ बस्ती इलाके में रविवार को एक विशाल किंग कोबरा दिखने से सनसनी फैल गई। दस से बारह फीट लंबे इस सांप को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए। वन विभाग की क्यूआरटी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए किंग कोबरा को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया, जिससे इलाके में शांति बहाल हुई।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार की लकड़ बस्ती क्षेत्र में रविवार को 10 से 12 फीट लंबा किंग कोबरा दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।
सूचना पर वन विभाग की क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची। टीम के सदस्य और “स्नेक मैन” के नाम से मशहूर तालिब ने बेहद सूझबूझ और साहस के साथ किंग कोबरा का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया।
इसके बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा को राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में छोड़ा।
#हरिद्वार की लकड़ बस्ती क्षेत्र में रविवार को 10 से 12 फीट लंबा #किंग_कोबरा दिखाई देने से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। वन विभाग की #QRT टीम ने किंग कोबरा का रेस्क्यू किया। @JagranNews @pushkardhami @World_Wildlife pic.twitter.com/Bui85JKKk0— Shailendra Prasad (शैलेंद्र गोदियाल) (@shailly_godiyal) October 26, 2025
