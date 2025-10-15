दोनों दोस्तों के बीच 1200 रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ झगड़ा, एक ने उतारा दूसरे को मौत के घाट

संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद । बहादराबाद क्षेत्र में युवक की हत्या के पीछे दोनों दोस्तों के बीच 1200 रुपये के लेनदेन का झगड़ा सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चंद घंटों के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।

बहादराबाद निवासी रोहित और सौरभ के बीच रविवार रात झगड़ा हो गया। रोहित ने चाकू से सौरभ पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया था। हरिद्वार से एम्स ऋषिकेश रेफर करने पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में सौरभ के विवेक की ओर से आरोपित रोहित निवासी बहादराबाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश में छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर आरोपित को 24 घंटे के भीतर पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि घटना की वह अपने दोस्त सौरभ के साथ बाइक पर शराब के ठेके गया था।