Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दोनों दोस्तों के बीच 1200 रुपये के लेनदेन को लेकर हुआ झगड़ा, एक ने उतारा दूसरे को मौत के घाट

    By Mehtab Alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:37 PM (IST)

    बहादराबाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। रोहित नामक युवक ने अपने दोस्त सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी, क्योंकि उनके बीच 1200 रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, जागरण, बहादराबाद । बहादराबाद क्षेत्र में युवक की हत्या के पीछे दोनों दोस्तों के बीच 1200 रुपये के लेनदेन का झगड़ा सामने आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद चंद घंटों के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बहादराबाद निवासी रोहित और सौरभ के बीच रविवार रात झगड़ा हो गया। रोहित ने चाकू से सौरभ पर ताबड़तोड़ वार किए। जिससे सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया था। हरिद्वार से एम्स ऋषिकेश रेफर करने पर उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में सौरभ के विवेक की ओर से आरोपित रोहित निवासी बहादराबाद के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

    बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने आरोपित की तलाश में छापेमारी की। मुखबिर की सूचना पर आरोपित को 24 घंटे के भीतर पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि घटना की वह अपने दोस्त सौरभ के साथ बाइक पर शराब के ठेके गया था।

    शराब पीने के बाद दोनों के बीच 1200 रुपये के लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान सौरभ ने उसे थप्पड़ मार दिया। जिससे वह बौखला गया। बदला लेने की नीयत से उसने घर से चाकू लाकर सौरभ पर हमला कर दिया था। इसके बाद फरार हो गया। आरोपित को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस टीम में एसएसआई नितिन बिष्ट, बाजार चौकी प्रभारी अमित नौटियाल, हेड कांस्टेबल नरविन्द्र, सीपी मनमोहन, मुकेश नेगी और वीरेन्द्र चौहान शामिल रहे।