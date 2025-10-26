Roorkee: संत रविदास धाम के संस्थापक पर हुआ हमला, भीड़ ने किया कोतवाली का घेराव

जागरण संवाददाता, रुड़की। दो दिन पहले संत रविदास धाम के संस्थापक योगेश हुए हमले के मामले में रविवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने सिविल लाइंस में प्रदर्शन करते हुए कोतवाली सिविल लाइन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की करवाई पहले से ही लचर है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। युवा लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है

शुक्रवार की शाम हरिद्वार रोड पर कार सवार तीन युवकों पर दो गाड़ियाें में सवार होकर आये लोगों ने हमला कर दिया। जिसमें कार सवार तीन लोग घायल हो गये। घटना से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। जिसके चलते कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला शांत कराया। इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिलने की बात पुलिस कह रही है।

सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुरी गांव निवासी योगेश हरिद्वार से कार में रुड़की आ रहे थे। उनके साथ कार में दो लोग और सवार थे। जैसे ही इनकी कार शाम के समय रुड़की के मोंंटफोर्ट स्थित कॉलेज के पास पहुंची तो पीछे से आ रही दो गाड़ियाें ने ओवरटेक कर इनकी कार को रोक लिया। इससे पहले की योगेश और उसके साथी कुछ समझ पाते। गाड़ियाें से उतरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपितों ने लोहे की रॉड से वार किया। जिससे याेगेश के सिर में गंभीर चाेट आई।