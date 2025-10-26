Language
    Roorkee: संत रविदास धाम के संस्थापक पर हुआ हमला, भीड़ ने किया कोतवाली का घेराव

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:30 PM (IST)

    रूड़की में संत रविदास धाम के संस्थापक पर हमले के बाद तनाव फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने कोतवाली का घेराव किया और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

    युवाओं ने कोतवाली सिविल लाइन घेरी और धरना पर बैठ गये। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुड़की। दो दिन पहले संत रविदास धाम के संस्थापक योगेश हुए हमले के मामले में रविवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने सिविल लाइंस में प्रदर्शन करते हुए कोतवाली सिविल लाइन का घेराव किया और जमकर नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए।

    उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में पुलिस की करवाई पहले से ही लचर है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं। युवा लगातार आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है

    शुक्रवार की शाम हरिद्वार रोड पर कार सवार तीन युवकों पर दो गाड़ियाें में सवार होकर आये लोगों ने हमला कर दिया। जिसमें कार सवार तीन लोग घायल हो गये। घटना से आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। जिसके चलते कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। पुलिस ने मामला शांत कराया। इस मामले में अभी तक तहरीर नहीं मिलने की बात पुलिस कह रही है।

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुरी गांव निवासी योगेश हरिद्वार से कार में रुड़की आ रहे थे। उनके साथ कार में दो लोग और सवार थे। जैसे ही इनकी कार शाम के समय रुड़की के मोंंटफोर्ट स्थित कॉलेज के पास पहुंची तो पीछे से आ रही दो गाड़ियाें ने ओवरटेक कर इनकी कार को रोक लिया। इससे पहले की योगेश और उसके साथी कुछ समझ पाते। गाड़ियाें से उतरे लोगों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपितों ने लोहे की रॉड से वार किया। जिससे याेगेश के सिर में गंभीर चाेट आई।

    सड़क पर हमला होते देख रास्ते से जा रहे लोग भी रुक गये। इसके बाद हमलावर वहां से धमकी देकर फरार हो गये। घायलों को रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले की सूचना मिलते ही काफी संख्या में लोग अस्पताल के बाहर पहुंचे और हंगामा किया। जिससे कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंची गंगनहर कोतवाली पुलिस की टीम ने मामला शांत कराया। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।