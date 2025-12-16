Language
    लक्सर में खेत की मेड़ के विवाद में हुई फायरिंग, युवक की छाती में लगी गोली, 8 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

    By Gaurav Tyagi Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 01:40 AM (IST)

    लादपुर कलां गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक युवक छाती में गोली लगने से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में अस्पता ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, लक्सर। कोतवाली क्षेत्र के लादपुर कलां गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान हुई कई राउंड फायरिंग में एक युवक छाती में गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

    कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द निवासी आबिद की लादपुर कलां गांव में कृषि भूमि है। खेत की मेड़ को लेकर पड़ोस के किसान से उसका विवाद चल रहा है। 13 दिसंबर को उसके परिवार के तमरेज, परवेज, दानिश खेत जोतने गए थे। आरोप है कि इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग वहां आ गए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

    हमले के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने तमंचों से उन पर कई राउंड फायरिंग भी की। इसी बीच एक गोली परवेज की छाती में लगी और वह वहीं गिर गया। आसपास के लोग मौके पर आए तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परवेज को लक्सर के अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे हरिद्वार रेफर कर दिया।

    सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। कोतवाल राजीव रौथाण ने बताया कि मामले में गुलजार की तहरीर पर आरोपित साबिर, आशू, हारुन निवासी हलवाहेड़ी (बहादराबाद) और लादपुर कलां के मुजफ्फर, नाजिम, आसिफ, फरमान और मुर्सलीन खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले की जांच की जा रही है। गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी गई है।