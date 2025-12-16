लक्सर में खेत की मेड़ के विवाद में हुई फायरिंग, युवक की छाती में लगी गोली, 8 आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज

संवाद सूत्र, लक्सर। कोतवाली क्षेत्र के लादपुर कलां गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। इस दौरान हुई कई राउंड फायरिंग में एक युवक छाती में गोली लगने से घायल हो गया। गंभीर हालत में उसे पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित पक्ष ने आठ लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

कोतवाली क्षेत्र के जैनपुर खुर्द निवासी आबिद की लादपुर कलां गांव में कृषि भूमि है। खेत की मेड़ को लेकर पड़ोस के किसान से उसका विवाद चल रहा है। 13 दिसंबर को उसके परिवार के तमरेज, परवेज, दानिश खेत जोतने गए थे। आरोप है कि इसी बीच दूसरे पक्ष के लोग वहां आ गए और उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

हमले के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने तमंचों से उन पर कई राउंड फायरिंग भी की। इसी बीच एक गोली परवेज की छाती में लगी और वह वहीं गिर गया। आसपास के लोग मौके पर आए तो आरोपित जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। परवेज को लक्सर के अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने उसे हरिद्वार रेफर कर दिया।