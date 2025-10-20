Hardiwar News: जलते पटाखे से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास रविवार तड़के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। भीषण लपटें और धुंआ देख स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

मायापुर फायर स्टेशन की टीम ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। बैकअप के लिए बहादराबाद फायर यूनिट को भी बुलाया गया। माना जा रहा है कि जलता हुआ पटाखा गिरने से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई।

शनिवार देर रात कनखल के लक्सर मार्ग पर बूढ़ी माता तिराहे के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। टीम ने तुरंत मोटर फायर इंजन से एक होज पाइप लगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की विकरालता को देखते हुए दीपावली पर्व पर फेरुपुर क्षेत्र में तैनात अतिरिक्त यूनिट को भी बुला लिया गया।