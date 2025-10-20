Language
    Hardiwar News: जलते पटाखे से कबाड़ के गोदाम में लगी आग, दमकल ने पाया काबू

    By Mehtab Alam Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 06:23 AM (IST)

    हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास एक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद मायापुर और बहादराबाद फायर यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्राथमिक जांच में जलते पटाखे को आग लगने का कारण माना जा रहा है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र में बूढ़ी माता मंदिर के पास रविवार तड़के कबाड़ के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। भीषण लपटें और धुंआ देख स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी।

    मायापुर फायर स्टेशन की टीम ने आग बुझाने का कार्य शुरू किया। बैकअप के लिए बहादराबाद फायर यूनिट को भी बुलाया गया। माना जा रहा है कि जलता हुआ पटाखा गिरने से कबाड़ के गोदाम में आग लग गई।

    शनिवार देर रात कनखल के लक्सर मार्ग पर बूढ़ी माता तिराहे के पास कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। टीम ने तुरंत मोटर फायर इंजन से एक होज पाइप लगाकर आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की विकरालता को देखते हुए दीपावली पर्व पर फेरुपुर क्षेत्र में तैनात अतिरिक्त यूनिट को भी बुला लिया गया।

    दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।

    एफएसओ बीरबल सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में जलता हुआ पटाखा गिरने के कारण आग लगने की बात सामने आई है। क्योंकि गोदाम में बिजली की लाइन नहीं थी। फिर भी जांच की जा रही है।