जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मौसम में हो रहे अनियमित बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसलों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए उद्यान विभाग की ओर से बीमा योजना चलायी जा रही है।

इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना और खेती को जोखिम से मुक्त करना है। इस वर्ष अक्टूबर से दिसंबर तक किसान बीमा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत रबी सीजन की प्रमुख फसलें जैसे आलू, मटर और नींबू वर्गीय फसलें को शामिल किया गया है। इसके अलावा आम और लीची जैसी बागवानी फसलें भी बीमा कवर के दायरे में लाई गईं हैं। बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाएं, अत्यधिक वर्षा से होने वाले नुकसान की भरपाई भी किसानों को दी जाएगी।