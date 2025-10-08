रूड़की में सेना की इंटेलिजेंस और एलआइयू टीम ने एक फर्जी सैन्यकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कमरे से सेना की वर्दी फर्जी ज्वाइनिंग लेटर और कई एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि वह राजस्थान का रहने वाला है और खुद को सैन्यकर्मी बताकर घूमता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वह ऐसा क्यों कर रहा था।

जागरण संवाददाता, रुड़की। फर्जी सैन्यकर्मी बनकर घूम रहे एक युवक को सेना की इंटेलीजेंस और एलआइयू की टीम ने पकड़ा है। आरोपित को पुलिस के हवाले किया गया है। आरोपित के कमरे से सेना की पुरानी वर्दी, नेम प्लेट और सेना के एलडीसी (लोवर डिवीजन क्लर्क) का फर्जी ज्वानिंग लेटर, करीब 18 एटीएम कार्ड मिले है। आरोपित के इंटरनेट मीडिया पर कई फोटो भी है। पुलिस और खुफिया विभाग की टीम आरोपित से पूछताछ कर रही है।

बुधवार को सेना की इंटेलीजेंस और एलआइयू की टीम को सूचना मिली कि सैन्य क्षेत्र के आसपास एक युवक घूम रहा है। इस सूचना पर खुफिया विभाग की संयुक्त टीम ने आरोपित को पकड़ लिया। आरोपित को कोतवाली पुलिस के हवाले किया गया।

18 एटीएम कार्ड भी बरामद पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि वह कोतवाली क्षेत्र के आदर्शनगर में किराये के मकान में करीब आठ माह से रह रहा था। वह करीब दो साल पहले भी यहां पर रह रहा था। उसके कमरे से सेना की वर्दी, नेम प्लेट, 18 एटीएम कार्ड और एक सेना के एलडीसी का एक ज्वाइनिंग लेटर मिला है। जांच पड़ताल में पता चला कि यह फर्जी ज्वाइंनिंग लेटर है।

पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह राजस्थान के सीकर जिले का रहने वाला है। उसकी शहर के कई लोगों से दोस्ती भी है। वह अक्सर शहर में खुद को सैन्यकर्मी बताकर घूमता था। इंटेलीजेंस को जब इसकी भनक लगी तो आरोपित को दबोचा।

आरोपित किस कारण से फर्जी सैन्यकर्मी बनकर घूम रहा था। उसकी इस मंशा की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। आरोपित किसी ठग गिरोह से जुड़ा है या फिर जासूसी के इरादे से शहर में फर्जी सैन्यकर्मी बनकर घूम रहा था। इसकी जांच जारी है।