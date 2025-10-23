Language
    लक्सर: घर में घुसकर जानलेवा हमला, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:51 PM (IST)

    लक्सर में कुछ लोगों ने एक व्यक्ति के घर में घुसकर लाठी-डंडों और सरियों से हमला कर दिया, जिसमें वह और उसका साथी घायल हो गए। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित अजीत कुमार ने बताया कि आरोपी अरुण तिवारी और उसके बेटों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस मामले की जांच कर रही है। Concept Photo

    संवाद सूत्र, जागरण लक्सर। कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति और उसका साथी घायल हो गए। पुलिस ने पांच आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    लक्सर के वार्ड आठ संतनगर कालोनी निवासी अजीत कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 अगस्त को उसका परिचित अमित राय उससे मिलने उसके घर आया था। वह दोनों उसके घर में बैठकर बात कर रहे थे। तभी आरोपित अरुण तिवारी, उसके दोनों बेटे अभिषेक तिवारी और अमन तिवारी और संजय प्रसाद, राजेश प्रसाद निवासी संतनगर कालोनी लाठी डंडे और सरियों से लैस होकर घर में घुस आए।

    आरोपितों ने उसके और उसके साथी अमित पर हमला कर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर वह जान से मारने की धमकी देकर चले गए। तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।