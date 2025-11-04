Language
    हरिद्वार: सहकारी समितियों में 243 डायरेक्टर पदों के लिए चुनाव की तैयारी, DM ने नियुक्ति किए अधिकारी

    By Robin Mall Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:33 AM (IST)

    हरिद्वार जिले की सहकारी समितियों में 243 डायरेक्टर पदों के लिए चुनाव की तैयारी है। चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण के बाद सामग्री मिलेगी। जिलाधिकारी ने चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है। 10 नवंबर को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 12 नवंबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी। निर्विरोध चुनाव न होने पर मतदान होगा।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सहकारी समितियों में चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार को चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें चुनाव सामग्री दी जाएगी। जिले की 43 सहकारी समितियों में डायरेक्टर के 243 पदों पर चुनाव होने हैं।

    जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सहकारी समितियों के लिए चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं।
    जिन सहकारी समितियों में 18 फरवरी को निर्विरोध चुनाव नहीं हुए थे, केवल उन्हीं में मतदान कराया जाएगा। जिन समितियों में निदेशक निर्विरोध चुने जा चुके हैं वहां चुनाव नहीं होंगे। इस प्रकार 243 डायरेक्टर के पदों पर चुनाव कराए जाएंगे।

     

    चुनाव अधिकारियों को आज प्रशिक्षण के बाद मिलेंगी चुनाव सामग्री

     

    दस नवंबर को मतदाताओं की अनंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके लिए सूचियां समिति कर्मचारियों की ओर से तैयार की जा रही हैं। चुनाव अधिकारी जांच पड़ताल के बाद समितियों के मुख्यालय पर यह सूचनाएं चस्पा करेंगे। आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात 12 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

    जिला सहायक निबंधक मोनिका चुनेरा ने बताया कि इस बार चुनाव अधिकारियों की संख्या बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें बैलेट पेपर, मुहर, निशान लगाने की स्याही और स्टेशनरी सहित सभी आवश्यक चुनाव सामग्री दी जाएगी। साथ ही समिति कर्मचारियों को चुनाव अधिकारियों का सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं।