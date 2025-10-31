Language
    नशे में धुत युवती ने हरिद्वार में मचाया हंगामा, मदद के लिए पहुंची पुलिस को भी नहीं बख्‍शा

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:56 PM (IST)

    हरिद्वार में ईदगाह के नजदीक एक युवती नशे की हालत में मिली। जब पुलिस उसकी सहायता के लिए पहुंची, तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की। युवती नशे में बुरी तरह से डूबी हुई थी और खुद पर नियंत्रण खो बैठी थी।में

    युवती ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर। ईदगाह के पास नशे की हालत में युवती के पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। युवती ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। पुलिस ने किसी तरह से युवती को काबू में किया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ लगी रही।

    गुरुवार की देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि मंगलौर कि ईदगाह रोड से मोहल्ला इस्लामनगर की और जाने वाले मार्ग पर खाली पड़े एक प्लॉट में युवती बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सुनसान जगह पर युवती के पड़े होने की जानकारी से ह्ड़कंप मच गया। पुलिस महिला कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही युवती को उठाने का प्रयास किया उसने हाथापाई शुरू कर दी। नशे में युवती के हाथापाई करने से पुलिस में हड़कंप मच गया।

    महिला पुलिसर्मियाें ने किसी तरह से उसे काबू में किया। पुलिस युवती को लेकर अस्पताल में पहुंची। अस्पताल में भी युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती से जब जानकारी मांगी गई तो उसने एक गाड़ी का नंबर पुलिस को बताया। युवती खुद को सहारनपुर जिले की रहने वाली बता रही है। पुलिस को उसके पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है।