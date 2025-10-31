संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर। ईदगाह के पास नशे की हालत में युवती के पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया। युवती ने पुलिस के साथ हाथापाई भी की। पुलिस ने किसी तरह से युवती को काबू में किया। इस दौरान मौके पर काफी भीड़ लगी रही।

गुरुवार की देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि मंगलौर कि ईदगाह रोड से मोहल्ला इस्लामनगर की और जाने वाले मार्ग पर खाली पड़े एक प्लॉट में युवती बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। सुनसान जगह पर युवती के पड़े होने की जानकारी से ह्ड़कंप मच गया। पुलिस महिला कांस्टेबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने जैसे ही युवती को उठाने का प्रयास किया उसने हाथापाई शुरू कर दी। नशे में युवती के हाथापाई करने से पुलिस में हड़कंप मच गया।