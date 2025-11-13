पौराणिक भीमगोड़ा कुंड पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित: अतिक्रमण हटाने और साफ-सफाई करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से रखरखाव एवं साफ-सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने कुंड और आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करते हुए विकास और सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की।

उन्होंने हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।