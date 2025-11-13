Language
    पौराणिक भीमगोड़ा कुंड पहुंचे डीएम मयूर दीक्षित: अतिक्रमण हटाने और साफ-सफाई करने के दिए निर्देश

    By Robin Mall Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 10:56 AM (IST)

    हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की और हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए, साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखने को कहा।

    जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने पौराणिक भीमगाेड़ा कुंड क्षेत्र का किया निरीक्षण।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को पौराणिक धार्मिक स्थल भीमगोड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से रखरखाव एवं साफ-सफाई व्यवस्था की जानकारी ली। डीएम ने कुंड और आसपास के क्षेत्र का अवलोकन करते हुए विकास और सौंदर्यीकरण की संभावनाओं पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की।

    

     

    

     


    उन्होंने हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के सचिव को कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य स्थल की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के अनुरूप काम किया जाना चाहिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाए।

     

    दिए अतिक्रमण हटाने के निर्देश

     

    डीएम मयूर दीक्षित ने नगर निगम अधिकारियों को कुंड परिसर एवं उसके आसपास से अतिक्रमण तत्काल हटाने और साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। साथ ही कुंड में निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह और पार्षद सुमित चौधरी आदि मौजूद रहे।