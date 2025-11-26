Language
    राजकीय सम्मान के साथ 'फील्ड मार्शल' को अंतिम विदाई, हरिद्वार में पंचतत्‍व में विलीन हुए दिवाकर

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 07:19 PM (IST)

    हरिद्वार में फील्ड मार्शल दिवाकर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सैन्य अधिकारियों और नागरिकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। दिवंगत आत्मा को शांति मिले।

    राज्य आंदोलनकारी व पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट की शव यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जागरण

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अग्रणी सेनानी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का राजकीय सम्मान के साथ खड़खड़ी श्मशान घाट अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए बुधवार को जनपद हरिद्वार के सभी सरकारी कार्यालय में अवकाश रखने का आदेश जारी किए।

    मुख्यमंत्री की ओर से दिवंगत नेता दिवाकर भट्ट के पार्थिव शरीर पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही गार्ड आफ आनर के साथ अंतिम सलामी दी। उनके पार्थिव शरीर को पुत्र ललित भट्ट ने मुखाग्नि दी।

    दिवंगत नेता दिवाकर भट्ट के अंतिम दर्शन एवं अंतिम यात्रा में विभिन्न जनपदों से जनप्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी सहित आम लोग शामिल रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक, रानीपुर के विधायक आदेश चौहान, ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर, लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, पूर्व मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, उक्रांद प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, पूर्व अध्यक्ष उक्रांद काशी सिंह ऐरी आदि मौजूद रहे।