    बहनों के बीच इंटरनेट मीडिया पर छिड़ी जंग, एक बहन के तलाक की आई नौबत; कोतवाली में हंगामा

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:03 PM (IST)

    रुड़की में दो बहनों के बीच इंटरनेट मीडिया पर छिड़ी जंग कोतवाली तक पहुंच गई। विवाद इतना बढ़ गया कि कोतवाली में हंगामा हो गया। मामला सोशल मीडिया पर शुरू ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रुड़की। ममेरी और फुफेरी बहनों के बीच इंटरनेट मीडिया पर जंग छिड़ गई। एक बहन ने दूसरे के चरित्र को लेकर टिप्पणी कर दी। मामला कोतवाली पहुंचा तो जमकर हंगामा हुआ। एक बहन के तलाक तक की नौबत आ गई। दोनों के बीच कोतवाली में जमकर नोकझोंक हो गई। पुलिस ने मामला शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला की ममेरी बहन झबरेड़ा थाना क्षेत्र में रहती है। इनके बीच किसी बात को लेकरा पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है। इसके चलते ही दोनों पक्षों के बीच तनाव है। दोनों बहने एक दूसरे के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी कर रही है। झबरेड़ा क्षेत्र निवासी बहन ने दूसरी बहन के चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उसने बहन के कई ब्वॉय फ्रेंड होने की बात कही।

    इंटरनेट मीडिया पर जब उसके पति ने अपनी पत्नी के बारे में यह टिप्पणी देखी तो वह भड़क गया। उसने अपनी पत्नी पर शक जताना शुरू कर दिया। जिसके चलते इनके बीच तलाक तक की मौबत आ गई। इसे देखते हुए महिला कोतवाली पहुंची और बहन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में तहरीर दी।

    गुरुवार को पुलिस ने टिप्पणी करने वाली महिला को कोतवाली बुलाया। यहां पर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक और हंगामा हो गया। पुलिस ने किसी तरह से मामला शांत कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं आरोपित पक्ष की महिला की तरफ से कुछ लोग सुलह का प्रयास करने में लगे है।