चांदी ने फीकी की सोने की चमक... सिक्कों से सजे सराफा बाजार, लेकिन इस चीज की खास डिमांड

मनीष कुमार, हरिद्वार। धनतेरस को लेकर धर्मनगरी के बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। सराफा बाजार से लेकर बर्तन की दुकानों तक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कहीं सोने-चांदी के सिक्कों की चमक है तो कहीं पीतल के दीपक और चमचमाते बर्तनों की आकर्षक रेंज उपलब्ध है।

बाजार में ग्राहकों की जेब और जरूरत के अनुसार छोटे से लेकर बड़े बजट तक के विकल्प मौजूद हैं। हालांकि इस बार बर्तनों की कीमतों में कुछ तेजी है जबकि चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के दाम पिछले वर्ष की तुलना में कुछ कम बताए जा रहे हैं।

चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की मांग धनतेरस पर सोने-चांदी की खरीदारी को शुभ माना जाता है। यही वजह है कि सराफा कारोबारियों ने इस बार अलग-अलग वजन के सिक्कों और चांदी की मूर्तियों की विस्तृत रेंज तैयार की है।

आर्यनगर चौक स्थित सीताराम ज्वेलर्स के अमन गर्ग ने बताया कि धनतेरस पर सोने-चांदी के सिक्कों के साथ चांदी से निर्मित लक्ष्मी-गणेश और कुबेर की मूर्तियों की विशेष मांग रहती है। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए प्रतिष्ठान पर अलग-अलग वजन के सिक्के और मूर्तियां उपलब्ध हैं।

उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान पर सात ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक की चांदी की मूर्तियों की रेंज है। सात ग्राम की शुभ चांदी से निर्मित लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति करीब 2400 से 2500 रुपये में उपलब्ध है जबकि 10 ग्राम चांदी के सिक्के की कीमत करीब 2350 रुपये है।

प्रोपराइटर अमन गर्ग के अनुसार पिछले वर्ष धनतेरस पर 10 ग्राम चांदी के सिक्के की कीमत 2450 से 2500 रुपये तक थी। इस बार कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। उन्होंने बताया कि प्रतिष्ठान पर ग्राहकों को शुद्धता और पारदर्शिता के साथ उत्पाद उपलब्ध कराए जा रहे हैं।