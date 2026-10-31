दीपावली से पहले लगातार गिर रहे सोना-चांदी के दाम, तीन दिन में 5100 रुपये गिरा गोल्ड; चेक करें लेटेस्ट Rate

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। त्योहारी सीजन में जहां बाजारों में सोने-चांदी की खरीदारी बढ़ रही है, वहीं कीमती धातुओं के दाम लगातार गिर रहे हैं।

पिछले तीन दिनों में सोने की कीमत में करीब 5100 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी भी 15 रुपये प्रति ग्राम सस्ती हो गई है। इससे उन ग्राहकों को राहत मिली है जो धनतेरस और दीपावली के बाद अब शादी-विवाह के लिए गहनों की खरीदारी कर रहे हैं।

ज्वेलर राजीव सहदेव के अनुसार 29 अक्टूबर को 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,700 रुपये प्रति 10 ग्राम था, जो 30 अक्टूबर को घटकर 1,45,000 रुपये और 31 अक्टूबर को 1,41,600 रुपये रह गया। इस तरह महज तीन दिनों में सोना 5100 रुपये सस्ता हुआ है। इसी अवधि में 22 कैरेट सोने का भाव 1,34,900 रुपये से गिरकर 1,30,200 रुपये पर आ गया है।