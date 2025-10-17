Language
    Diwali 2025: धनतेरस के त्योहार पर होगी धनवर्षा, हरिद्वार के ज्‍योतिषियों ने बताया एकदम सटीक शुभ मुहूर्त

    By Shailendra Prasad Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:20 PM (IST)

    हरिद्वार के बाजारों में धनतेरस की धूम है, जहाँ बर्तन, आभूषण और मूर्तियों से दुकानें सजी हैं। ग्राहकों की भीड़ से व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, और इस बार बिक्री में वृद्धि की उम्मीद है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, खरीदारी का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से 8:20 तक है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और ऑटोमोबाइल बाजार में भी तेजी देखी जा रही है।

    Hero Image

    बर्तन, फर्नीचर, सजावटी सामान, आभूषण और लक्ष्मी-गणेश प्रतिमाओं से सजा बाजार। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार । दीपोत्सव का उत्साह शुरू हो चुका है। शनिवार को धनतेरस का शुभ पर्व है, और हरिद्वार के बाजारों में शुक्रवार से ही रौनक अपने चरम पर है। धनतेरस पर धन और स्वास्थ्य दोनों का पूजन होता है, इसलिए लोग सोना-चांदी या बर्तन खरीदते हैं। शुक्रवार को भी हरिद्वार के बाजार में लोग तांबे, पीतल, चांदी के सिक्के, पूजा सामग्री, दीये और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की खरीदारी में भी जुटे दिखे।

    नगर के मोती बाजार, अपर रोड बाजार, ज्वालापुर, कटहरा बाजार, रानीपुर मोड, शिवालिक नगर मार्केट और कनखल क्षेत्रों में शुक्रवार को ही दिनभर चहल-पहल बनी रही। ग्राहकों की भीड़ के चलते दुकानों पर सामान लेने की लंबी कतारें दिखीं।

    व्यापारियों के चेहरों पर महीनों बाद मुस्कान लौट आई है। सर्राफा बाजारों में चांदी के सिक्के और आभूषणों की बिक्री में तेजी रही, वहीं गृहणियों ने बर्तन और फर्नीचर की दुकानों पर विशेष रुझान दिखाया। व्यापारियों का कहना है कि इस बार बिक्री में बीते वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है। ग्राहकों की लगातार बढ़ती भीड़ से बाजारों में देर रात तक कारोबार चलता रहेगा।

    खरीदारी का शुभ मुहूर्त

    ज्योतिषाचार्यों के अनुसार धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त शनिवार शाम 6 बजकर 20 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। इस समय किए गए क्रय को अत्यंत मंगलकारी माना गया है। दिन के समय भी खरीदारी कर सकते हैं।


    सज गए बाजार, महके दीपों के संग आस्था के रंग

    हरिद्वार : शहर के प्रमुख बाजारों को रोशनी की झालरों, रंगोली और फूलमालाओं से सजाया गया है। दुकानदारों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष छूट और उपहार योजनाएं भी रखी हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस पर्व की उमंग में डूबा है। जगह-जगह दीये के स्टॉल भी लगे हुए हैं। जिनमें मिट्टी के कई तरह के डिजाइन के दिए मिल रहे हैं।


    महंगाई के बीच भी नहीं टूटी परंपरा

    हरिद्वार : धर्मनगरी के बाजार में महंगाई का असर भी साफ दिख रहा है, सबसे अधिक सोने और चांदी के दाम हैं। चांदी जो मूर्ति पिछले वर्ष 1500 रुपये की थी वह 2500 रुपये की हो गई है। फिर भी परंपरा निभाने के लिए लोग कम से कम एक शुभ वस्तु अवश्य खरीद रहे हैं। कुछ परिवारों ने आनलाइन आर्डर देने की बजाय स्थानीय दुकानों से खरीदारी को प्राथमिकता दी है, ताकि शहर के व्यापार को बल मिले।


    सुरक्षा व यातायात व्यवस्था दुरुस्त

    धनतेरस और दीपावली पर्व को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष गश्त की व्यवस्था की है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस ने ग्राउंड जीरो पर सक्रियता बढ़ाई है। पुलिस की अलग-अलग टीम ने ज्वैलर्स और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर सुरक्षा व्यवस्थाएं देखी। सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों के इंट्री एक्जिट प्वाइंट्स में ट्रैफिक एवं पार्किंग प्लान लागूृ किया। पुलिस ने आमजन अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक प्लान को लागू करने में पुलिस का सहयोग करें। इसके अलावा मुख्य बाजारों में ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालु व खरीदार निर्बाध रूप से खरीदारी कर सकें।

    आटोमोबाइल बाजार हुआ गुलजार

    हरिद्वार : धनतेरस और दीपावली के निकट आते ही आटोमोबाइल बाजार में भी चहल-पहल देखी जा रही है। शोरूम संचालकों का कहना है कि इस बार कारोबार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 प्रतिशत अधिक रहा है, और त्योहार आने तक यह रफ्तार और बढ़ने की आशा है। बृहस्तिवार और शुक्रवार को हरिद्वार में लोगों ने बड़ी संख्या में वाहनों की खरीद की है। हरिद्वार शहर के आसपास दो दिन के अंतराल में करीब 60 करोड़ के वाहनों की बिक्री हो चुकी है। इसलिए आटोमोबाइल सेक्टर इस बार त्योहारी बिक्री में सबसे आगे है। दोपहिया और तीन-पहिया के साथ चारपहिया वाहनों की भी बुकिंग में भारी उछाल दर्ज हुआ है।

    कई माडलों की बुकिंगें दीपावली तक भर चुकी हैं और शोरूम संचालक समय पर डिलिवरी सुनिश्चित करने में व्यस्त हैं। सिडकुल में स्थापित नामी आटोमोबाइल कंपनियों की विनिर्माण इकाइयों से भी पिछले कुछ दिनों से लगातार वाहनों की खेप निकल रही है। ज्वालापुर रेलवे स्टेशन से मालगाड़ियों के जरिए दोपहिया, तिपहिया व चारपहिया वाहनों की आपूर्ति देश के अलग-अलग हिस्सों के शोरूमों को भेजी जा रही है।