 रेलयात्री कृपया ध्यान दें! देहरादून और हरिद्वार से चलने वाली तीन जनशताब्दी ट्रेनों के नंबर बदले

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। रेलयात्री कृपया ध्यान दें। देहरादून और हरिद्वार से संचालित तीन जनशताब्दी ट्रेनों के नंबर बदल गये हैं। हालांकि यह व्यवस्था एक और पांच जनवरी 2027 से प्रभावी होगी। इनमें देहरादून- नई दिल्ली, हरिद्वार- अमृतसर और देहरादून- काठगोदाम जनशताब्दी शामिल है।

रेलवे के इस बदलाव के बाद यात्रियों को नए नंबरों के आधार पर ट्रेनों की जानकारी प्राप्त करनी होगी। खासकर जनवरी 2027 से जनशताब्दी से सफर करने वाले यात्रियों को टिकट बुकिंग के दौरान नए ट्रेन नंबर का ध्यान रखना होगा।

नए ट्रेन नंबर का ध्यान रखना होगा मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि देहरादून-शकूरबस्ती के बीच संचालित मसूरी एक्सप्रेस के अलावा देहरादून-हावड़ा के बीच संचालित कुंभ सुपरफास्ट और उपासना एक्सप्रेस के नंबर पहले ही बदले जा चुके हैं।