छठ पर्व पर देवरिया रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा जांच, जीआरपी-आरपीएफ और डॉग स्क्वॉयड ने ली 3 ट्रेनों में तलाशी

जागरण संवाददाता, देवरिया। छठ महापर्व पर यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने रेलवे स्टेशन देवरिया का निरीक्षण किया। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सवि रत्न गौतम की मौजूदगी में जीआरपी, आरपीएफ और डाग स्क्वायड के साथ संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान प्लेटफार्म, प्रतीक्षालय, पार्किंग, प्रवेश और निकास द्वार, होल्डिंग एरिया सहित स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया गया। मौर्य एक्सप्रेस, बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट और लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में भी तलाशी अभियान चलाया गया। एसपी रेलवे ने सीसी कैमरों की जांच कर खराब कैमरों को दुरुस्त कराने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नए कैमरे लगवाने के निर्देश दिए।