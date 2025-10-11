Language
    अंबाला से परिवार संग सास की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची थी बहू, घर लौटी लाश

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:12 PM (IST)

    अंबाला से एक महिला, सुनीता देवी, अपने परिवार के साथ अपनी सास की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार आई थीं। कनखल की एक धर्मशाला में सीढ़ियों से गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति नंदकुमार झा पेशे से चिकित्सक हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    कनखल की एक धर्मशाला में हुआ हादसा। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सास की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची बहू की मौत हो गई। कनखल की एक धर्मशाला में हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, सुनीता देवी निवासी अंबाला परिवार के साथ अपनी सास की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार पहुंची थी।

    विसर्जन के बाद कनखल स्थित हरियाणा धर्मशाला में उनका परिवार ठहरा हुआ था। इस दौरान सुनीता सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुनीता के पति नंदकुमार झा पेशे से चिकित्सक हैं।

