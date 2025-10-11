अंबाला से परिवार संग सास की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची थी बहू, घर लौटी लाश

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। सास की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंची बहू की मौत हो गई। कनखल की एक धर्मशाला में हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक, सुनीता देवी निवासी अंबाला परिवार के साथ अपनी सास की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार पहुंची थी।

विसर्जन के बाद कनखल स्थित हरियाणा धर्मशाला में उनका परिवार ठहरा हुआ था। इस दौरान सुनीता सीढ़ियों से गिरकर घायल हो गई। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। सुनीता के पति नंदकुमार झा पेशे से चिकित्सक हैं।