    साइबर ठगों ने युवती को विदेश भेजने का दिखाया सपना, फर्जी टिकट और वीजा भी भेजा; ठग लिए 11.50 लाख रुपये

    By Mehtab Alam Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:59 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल में एक युवती को विदेश भेजने का झांसा देकर साइबर ठगों ने 11.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। आरोपियों ने फर्जी टिकट और वीजा भेजकर उसे गुमर ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार: कनखल की एक युवती को विदेश भेजने का सपना दिखाकर साइबर ठगों ने 11.50 लाख रुपये की धोखाधड़ी कर डाली। बाद में फर्जी टिकट और वीजा भेजकर उसे गुमराह भी किया। पीड़िता ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस के मुताबिक, मोनिका संतोषी निवासी मंगलमूर्ति विहार फेज-1, जमालपुर कलां ने शिकायत में बताया कि वह विदेश जाना चाहती थी। इस संबंध में इंटरनेट पर उनकी मुलाकात कुछ व्यक्तियों से हुई। जिन्होंने खुद को वीजा और टिकट की व्यवस्था कराने वाला बताया।

    बातचीत के दौरान तीन लोग सद्दाम हुसैन, माल बाबू और मोहम्मद गालिब ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही सभी औपचारिकताएं पूरी कर विदेश भेज देंगे। 26 दिसंबर 2024 से 11 जुलाई 2025 के बीच उसने वीजा और टिकट के नाम पर अलग-अलग किश्तों में कुल 11.50 लाख रुपये आरोपितों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए।

    आरोपितों ने ई-मेल और वाट्सएप पर टिकट और वीजा की कापी भेजी। कुछ समय बाद दस्तावेजों की जांच कराई तो वे फर्जी निकले। इसके बाद आरोपितों से संपर्क नहीं हुआ। पीड़िता ने साइबर अपराध के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।

    साइबर सेल की प्राथमिक जांच के बाद गुरुवार को कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना प्रभारी मनोहर सिंह रावत ने बताया कि बैंक खातों की पड़ताल करते हुए आरोपितों की तलाश की जा रही है।