कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने काटी ऊर्जा निगम के अधिकारियों के आवासों की बिजली, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने मंगलवार को ऊर्जा निगम के अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली काट दी। दरअसल, करीब 15 दिन पहले उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियो से मिलकर देहात क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने कहा था कि सुबह और शाम बिजली काटे जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, जिससे वह अपने जरूरी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेताया था एक हफ्ते के अंदर इस व्यवस्था में सुधार न हुआ तो वह खुद अधिकारियों के आवासों की बिजली काटेंगे। मंगलवार को विधायक वीरेंद्र जाती सुबह अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के आवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां की बिजली काट दी।