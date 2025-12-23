Language
    कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने काटी ऊर्जा निगम के अधिकारियों के आवासों की बिजली, मचा हड़कंप

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने ऊर्जा निगम के अधिकारियों के आवासों की बिजली काट दी, जिससे हड़कंप मच गया। विधायक जाती ने यह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने मंगलवार को ऊर्जा निगम के अधिकारियों के सरकारी आवासों की बिजली काट दी। दरअसल, करीब 15 दिन पहले उन्होंने ऊर्जा निगम के अधिकारियो से मिलकर देहात क्षेत्र में हो रही अघोषित विद्युत कटौती को रोके जाने की मांग की थी।

    उन्होंने कहा था कि सुबह और शाम बिजली काटे जाने से लोगों को दिक्कत हो रही है, जिससे वह अपने जरूरी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं।

    उन्होंने चेताया था एक हफ्ते के अंदर इस व्यवस्था में सुधार न हुआ तो वह खुद अधिकारियों के आवासों की बिजली काटेंगे। मंगलवार को विधायक वीरेंद्र जाती सुबह अधीक्षण अभियंता,अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के आवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां की बिजली काट दी।

    उन्होंने कहा कि जो परेशानी जनता झेल रही है। वहीं अधिकारी झेले तो उन्हें इसका पता चलेगा। इस दौरान अधिकारियों में हड़कम्प की स्थित रही।