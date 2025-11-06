लिब्बररेडी गांव में सांप्रदायिक तनाव, जमकर चले लाठी-डंडे, आठ लोग घायल

संवाद सहयोगी, जागरण मंगलौर: कोतवाली क्षेत्र के लिब्बरहेड़ी गांव में घर के बाहर खड़ी बाइक हटाने को लेकर विवाद में सांप्रदायिक तनाव हो गया है। यहां पर हिंदू मुस्लिम दोनों आमने-सामने आ गए हैं। जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ है।

जिसमें आठ लोग घायल हुए हैं। सूचना फायरिंग की भी आ रही है। हालांकि, पुलिस फायरिंग की घटना से इन्कार कर रही है। सूचना पाकर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बुधवार को गांव के दो समुदाय के लोगों के बीच बाइक हटाने को लेकर विवाद हो गया था। उसे समय तो मामला शांत हो गया था, लेकिन गुरुवार की देर रात इनमें कहा-सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों और से लाठी-डंडो के चलने के साथ-साथ पथराव व फायरिंग भी हुई। जिसमें दोनों और से आठ लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही कोतवाल अमरजीत सिंह मय पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचें और मामले को शांत कराने का प्रयास किया।