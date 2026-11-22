जागरण संवाददाता, हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को विपक्ष के आरोपों का जवाब सरकार के विकास कार्यों के रिपोर्ट कार्ड से देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, निवेश, धार्मिक पर्यटन और आधारभूत ढांचे को सरकार की उपलब्धियों के रूप में पेश करते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का भरोसा जताया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी है। सख्त नकल विरोधी कानून के तहत 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया और 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं।

इन्वेस्टर्स समिट के 3.56 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक धरातल पर उतर चुके हैं। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा-2026 में 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पहुंचना बेहतर यात्रा प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन के विस्तार का प्रमाण है। खिलाड़ियों के दैनिक भोजन भत्ते में भी 250 से बढ़ाकर 480 रुपये की वृद्धि की गई है।