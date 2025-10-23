नहाय-खाय के साथ 25 अक्टूबर से छठ महापर्व का आगाज, हरिद्वार में जोरों पर तैयारियां

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। शहर से लेकर देहात तक छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गयी है। 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय-खाय के साथ छठ महापर्व का आगाज होगा। इससे पूर्व 24 अक्टूबर को भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। पूर्वांचल जन जागृति संस्था की ओर से चार दिवसीय छठ पर्व की तैयारियां शुरू कर दी गयी है। संस्थापक अध्यक्ष ब्रह्माशंकर चौबे और अध्यक्ष मनोज कुमार शुक्ल ने बताया कि 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ लोकआस्था के महापर्व छठ पूजा का आगाज होगा। पहले दिन छठ व्रती महिलाएं गंगा स्नान कर लौकी और चने दाल की सब्जी और भात ग्रहण करेंगी। इसे नहाय-खाय भी कहा जाता है।

26 अक्टूबर को खरना पर पूरे दिन व्रती महिलाएं निराहार व्रत रखकर सायं काल मिट्टी के चूल्हे पर खीर, पूड़ी का प्रसाद बनाकर पूजनोपरांत प्रसाद वितरित कर ग्रहण करेंगी। 27 अक्टूबर तृतीय दिवस संस्था के परिवारीजन पूर्वांचलवाली व्रती महिलाएं गंगा घाटों पर नाना प्रकार के पकवान और मौसमी फलों के साथ अस्तांचलगामी सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करेंगी। संस्था का केंद्र हरकी पैड़ी मालवीय द्वीप पर सहयोग के लिए उपलब्ध रहेगा। 28 अक्टूबर चतुर्थ दिवस पर व्रती श्रद्धालु भगवान उदीयमान सूर्य को गाय के दूध से अर्घ्र्य प्रदान कर व्रत का उद्यापन और प्रसाद वितरण करेंगे।