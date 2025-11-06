केमिकल इंजीनियर ने सुलगाई अंगीठी, जानलेवा गैस से की खुदकुशी, सुसाइड नोट में गिनाई घर की परेशानियां
हरिद्वार के कनखल में एक केमिकल इंजीनियर, लव कुमार ने कार्बन मोनोऑक्साइड से आत्महत्या कर ली। उसने बाथरूम में अंगीठी जलाकर जान दी। सुसाइड नोट में आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह का उल्लेख किया। शेयर बाजार में नुकसान और पत्नी के मायके जाने से वह तनाव में था। पुलिस ने उसे बाथरूम में मृत पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। फांसी लगाकर, नदी में कूदकर या ट्रेन से कटकर खुदकुशी की घटनाएं लगभग रोजाना सामने आती हैं, मगर हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में जानलेवा गैस कार्बन मोनोआक्साइड से खुदकुशी का चौंकाने वाला अनूठा मामला सामने आया है।
एक केमिकल इंजीनियर ने बाथरूम में कोयले वाली अंगीठी सुलगाई और बिस्तर लगाकर लेट गया। दरवाजा और रोशनदान बंद होने से इंजीनियर पहले बेहोश हो गया और फिर दम घुटने से मौत हो गई। सुसाइड नोट में युवक ने आर्थिक तंगी और घरेलू परेशानी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
पुलिस के मुताबिक, न्यू विष्णु गार्डन कालोनी निवासी लव कुमार ने कुछ समय पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ। कर्ज के कारण मानसिक रूप से परेशान होने पर लव कुमार को शराब की लत लग गई। गृह क्लेश होने पर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी।
इसके बाद वह मानसिक तनाव में रहने लगा। बुधवार को लव कुमार ने कनखल क्षेत्र में ही रहने वाले अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज किया कि वह खुदकुशी करने जा रहा है। घबराए स्वजन आनन-फानन कनखल थाने से पुलिस को साथ लेकर न्यू विष्णु गार्डन पहुंचे।
थानाध्यक्ष मनोहर रावत ने बाथरूम का दरवाजा तुड़वाया तो लव कुमार बिस्तर पर अचेत हालत में मिला। अंगीठी पर कोयले सुलगने के चलते पूरे बाथरूम में धुआं जमा था। मौके पर 108 एंबुलेंस को बुलाने पर स्टाफ ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि लव कुमार ने बाथरूम में अंगीठी पर कोयले सुलगाए। इसके बाद बाथरूम में ही बिस्तर लगाकर लेट गया।
कार्बन मोनोआक्साइड गैस बनने से पहले वह बेहोश हुआ होगा और फिर दम घुटने से मौत हो गई। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
