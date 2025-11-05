Language
    हरिद्वार में केमिकल इंजीनियर ने की खुदकुशी, अपना ऐसा तरीका; बन गया अपनी तरह का पहला केस

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:32 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में एक केमिकल इंजीनियर, लव कुमार ने कोयले की अंगीठी जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड से आत्महत्या कर ली। शेयर बाजार में नुकसान और पारिवारिक कलह के चलते तनाव में थे। उन्होंने अपने पिता को मैसेज करके आत्महत्या की जानकारी दी थी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला है जिसमें आर्थिक तंगी और संपत्ति विवाद का उल्लेख है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। केमिकल इंजीनियर ने कोयले की अंगीठी सुलगाकर कार्बन मोनोऑक्साइड से खुदकुशी की। कनखल क्षेत्र में खुदकुशी का अजीब मामला सामने आया है। न्यू विष्णु गार्डन कॉलोनी निवासी लव कुमार ने कुछ समय पहले शेयर मार्केट में पैसा लगाया था। नुकसान होने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान चल रहा था।

    शराब की लत के कारण लव कुमार की पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई थी। आज दोपहर लव कुमार ने कनखल क्षेत्र में ही रहने वाले अपने पिता के मोबाइल पर मैसेज किया कि वह खुदकुशी करने जा रहा है। स्वजन पुलिस को साथ लेकर न्यू विष्णु गार्डन पहुंचे बाथरूम का दरवाजा तोड़ने पर लव कुमार अचेत हालत में मिला।

    मौके पर 108 एंबुलेंस को बुलाने पर स्टाफ ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया है कि लव कुमार ने बाथरूम में अंगीठी पर कोयले सुलगाए। इसके बाद बाथरूम में ही बिस्तर बिछाकर लेट गया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने से पहले वह बेहोश हुआ होगा और फिर दम घुटने से मौत हो गई।

    कनखल थाना प्रभारी मनोहर रावत ने बताया कि सुसाइड नोट में लव कुमार ने आर्थिक परेशानी और संपत्ति का बंटवारा न होने की टेंशन में जान देने की बात लिखी है। वहीं, लव कुमार ने खुदकुशी का जो तरीका अपनाया है, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं बनी हुई है। इस प्रकार से खुदकुशी अपने आप में यह पहला मामला है।