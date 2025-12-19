चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बड़ी सौगात, स्टूडेंट्स को देगी 250 करोड़ की स्कॉलर्शिप

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 250 करोड़ रुपये की सालाना स्कालरशिप की घोषणा की है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर के सलाहकार प्रो (डा) आरएस बावा ने गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान स्कालरशिप की घोषणा करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन-कम-स्कालरशिप प्रोग्राम के चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कामन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से हर वर्ष 250 करोड़ रुपये की स्कालरशिप प्रदान कर रही है।

छात्रों को मिल रहा आर्थिक सहयोग बताया कि इससे उन हजारों छात्रों को आर्थिक सहयोग मिल रहा है जो उच्च शिक्षा का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। इसमें 200 करोड़ रुपये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली और 50 करोड़ रुपये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन्नाव कैंपस के लिए आवंटित किए गए हैं।