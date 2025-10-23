बरेली से भाजपा सांसद के लिए अपमानजनक वीडियो बनाने का मामला, हरिद्वार में मुकदमा दर्ज
बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आराम सिंह नामक व्यक्ति ने हरिद्वार के एक होटल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिसमें सांसद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के लिए अपमानजनक वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सांसद छत्रपाल गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने बरेली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में बहेड़ी के पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति आराम सिंह ने उनके चाचा सांसद छत्रपाल गंगवार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।
दुष्यंत का कहना है कि यह वीडियो हरिद्वार के एक होटल में बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। बरेली पुलिस ने जीरो एफआईआर में मामला दर्ज कर हरिद्वार भेज दिया। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि बरेली से आई जीरो एफआईआर के आधार पर हरिद्वार शहर कोतवाली में मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।