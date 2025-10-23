बरेली से भाजपा सांसद के लिए अपमानजनक वीडियो बनाने का मामला, हरिद्वार में मुकदमा दर्ज

बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आराम सिंह नामक व्यक्ति ने हरिद्वार के एक होटल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिसमें सांसद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।