Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बरेली से भाजपा सांसद के लिए अपमानजनक वीडियो बनाने का मामला, हरिद्वार में मुकदमा दर्ज

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:09 PM (IST)

    बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के खिलाफ अपमानजनक वीडियो बनाने के मामले में हरिद्वार पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सांसद के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आराम सिंह नामक व्यक्ति ने हरिद्वार के एक होटल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया, जिसमें सांसद के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बरेली से भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार के लिए अपमानजनक वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सांसद छत्रपाल गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार ने बरेली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में बहेड़ी के पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति आराम सिंह ने उनके चाचा सांसद छत्रपाल गंगवार के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुष्यंत का कहना है कि यह वीडियो हरिद्वार के एक होटल में बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया। बरेली पुलिस ने जीरो एफआईआर में मामला दर्ज कर हरिद्वार भेज दिया। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि बरेली से आई जीरो एफआईआर के आधार पर हरिद्वार शहर कोतवाली में मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी गई है।