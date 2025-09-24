Language
    मूसलाधार बारिश के वक्‍त रेनकोट पहनकर पहुंचा दोस्‍त, दिया अपराध को अंजाम; सीसीटीवी से सामने आया सच

    By Mehtab alam Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 07:22 PM (IST)

    हरिद्वार के कनखल में पुलिस ने कार चोरी का पर्दाफाश किया है। पीड़ित हिमांशु गुप्ता के दोस्त अंकुर सैनी ने रेनकोट पहनकर उनकी मारुति इग्निस कार चुराई थी। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया जिसने चोरी के बाद कार की नंबर प्लेट बदल दी थी। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

    कनखल क्षेत्र में 30 अगस्त को हुई थी घटना, सीसीटीवी कैमरों से मिली मदद। सीसीटीवी फुटेज

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कनखल क्षेत्र में कार चोरी की घटना में पीड़िता का दोस्त ही आरोपित निकला। उसने कुछ दिन पहले रात के समय मूसलधार वर्षा के समय रेनकोट पहनकर कार चोरी की थी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपित को गिरफ्तार कर घटना का पर्दाफाश किया।

    आरोपित को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एसपी सिटी पंकज गैरोला ने बताया कि बीते 30 अगस्त 2025 को निरंजनी वाटिका, कनखल निवासी हिमांशु गुप्ता ने थाना कनखल में शिकायत दर्ज कराई कि उनकी मारुति इग्निश कार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने वर्षा के दौरान रेनकोट पहनकर चोरी कर लिया।

    चोरी करने वाला व्यक्ति कार की नंबर प्लेट बदल कर उसे खुलेआम घुमा रहा था। इंस्पेक्टर कनखल रविन्द्र शाह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल के आस-पास से सभी सुबूत जुटाए और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपित की तलाश शुरू की। लगातार छानबीन और जांच के बाद, 23 सितंबर 2025 को पुलिस ने चोरी की गई कार के साथ आरोपित को दबोच लिया।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान अंकुर सैनी उर्फ महेश निवासी माडर्न कालोनी ज्वालापुर के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि आरोपित अंकुर पीड़ित हिमांशु गुप्ता का ही दोस्त था। चोरी के बाद उसने कार की नंबर प्लेट बदली और खुलेआम गाड़ी चला रहा था।

    पुलिस ने आरोपित के कब्जे से चोरी की गई कार और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की। पुलिस टीम में उपनिरीक्षक मंदीप सिंह, कांस्टेबल दीपक चौधरी, सतेन्द्र रावत, उमेद सिंह, प्रलव चौहान शामिल रहे।