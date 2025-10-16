अब चारधाम और कांवड़ यात्रा पर हरिद्वार में नहीं लगेगा जाम का झाम, बन रहा ये नया बाईपास

हल्द्वानी .. हरिद्वार से वाया चीला ऋषिकेश तक बनेगी बाईपास सड़क, कवायद तेज

- चंडीघाट हरिद्वार से नीलकंठ ऋषिकेश तक बनने वाले इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा राजाजी पार्क से जाएगा संवाद सूत्र, जागरण रायवाला । हरिद्वार और ऋषिकेश शहर को बाईपास करने के लिए 25 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग के निर्माण की कवायद तेज हो गई है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और वन विभाग की टीम ने मार्ग के लिए संयुक्त सर्वे किया। चंडीघाट हरिद्वार से नीलकंठ ऋषिकेश तक बनने वाले इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा राजाजी टाइगर रिजर्व से होकर जाएगा।

गुरुवार को चीला में हुई बैठक के दौरान सड़क निर्माण के साथ व वन्य जीव गलियारों को लेकर चर्चा हुईं। वन विभाग के सुझाव के अनुसार सड़क का फाइनल अलाइनमेंट तैयार किया जाएगा। सर्वे के दौरान ऐसी जगहों को चिह्नित किया गया जहां से वन्य जीवों के परंपरागत रास्ते हैं। इन जगहों पर अंडर पास बनाए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित बाईपास मार्ग करीब 25 किलोमीटर लंबा होगा, जो हरिद्वार और ऋषिकेश के शहरी क्षेत्र को बाईपास कर यात्रियों को सीधा मार्ग उपलब्ध कराएगा।

इससे हरिद्वार और ऋषिकेश के भीतर यातायात दबाव में कमी आएगी और स्थानीय निवासियों को भी जाम की समस्या से राहत मिलेगी। खासकर चारधाम यात्रा व सावन मास की कांवड़ यात्रा के दौरान यह मार्ग राहगीरों को सबसे बड़ी सुविधा देगा।