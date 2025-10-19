संवाद सहयोगी जागरण,रुड़की। जहां एक ओर दीवाली पर घर जाने के लिए हर बस और रेलवे स्‍टेशन पर लोगों की भीड़ लगी है। वहीं रुड़की की स्‍पेशल ट्रेनों में सीटें खाली जा रही हैं। रुड़की से स्पेशल ट्रेन नंबर 09426 साबरमती हरिद्वार स्पेशल ट्रेन एवं 09425 हरिद्वार से साबरमती स्पेशल ट्रेन में करीब एक हजार सीटे खाली पडी है। लेकिन त्योहारी सीजन में रेलयात्रियों का नियमित ट्रेनों की ओर ज्यादा रूझान हो रहा है। जिससे पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली अधिकांश नियमित ट्रेनों में अगले एक माह तक सीटे फुल दिखाई दे रही है।

वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि रुड़की स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों में सीटें ­खाली पड़ी हुई हैं, जबकि यात्रियों की भागदौड़ मुख्य रूप से नियमित ट्रेनों में देखी जा रही है। ट्रेन नंबर हरिद्वार-साबरमती स्पेशल ट्रेन में इस समय निरंतर बुकिंग के बावजूद लगभग हज़ार सीटें एसी खाली पड़ी हुई हैं। जबकि पूर्वोत्तर की ओर चलने वाली ट्रेन नंबर 14674 शहीद एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 14650 सरयू-यमुना एक्सप्रेस में अगले माह 17 दिसंबर तक सीटे उपलब्ध नही है।