    रुड़की में सरकारी जमीन पर बनी मजारों पर बुलडोजर एक्‍शन, पहले दी चेतावनी; फ‍िर गरजा 'पीला हाथी'

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 12:52 PM (IST)

    रुड़की दरगाह प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनी अवैध मजारों को गिराना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह, सीलिंग की भूमि पर बनी एक मजार को ध्वस्त किया गया। दरगाह प्रशासक विकास अवस्थी ने बताया कि अतिक्रमण चिन्हित किए जा रहे हैं और उन्हें हटाने से पहले चेतावनी दी गई है।

    सीलिंग की भूमि पर बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया। Jagran

    जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की दरगाह प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मजारों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह सीलिंग की भूमि पर बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरगाह प्रशासक एवं तहसीलदार रुड़की विकास अवस्थी ने बताया कि दरगाह प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है और इसको हटाया जाएगा। इससे पहले सभी को चेतावनी दे दी गई है।

