जागरण संवाददाता, रुड़की। रुड़की दरगाह प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध मजारों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बुधवार की सुबह सीलिंग की भूमि पर बनाई गई एक मजार को ध्वस्त कर दिया गया है।

दरगाह प्रशासक एवं तहसीलदार रुड़की विकास अवस्थी ने बताया कि दरगाह प्रशासन की ओर से अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है और इसको हटाया जाएगा। इससे पहले सभी को चेतावनी दे दी गई है।

