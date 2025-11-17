बहादराबाद में बिल्डर ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR

संवाद सूत्र, बहादराबाद। एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी ने शहर के एक नामी बिल्डर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि भूमाफिया उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने बिल्डर से अपने परिवार को खतरा जताया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपित बिल्डर मोनू त्यागी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

क्या बोली पुलिस? पुलिस के मुताबिक, शोभा सिंह निवासी विरासत विला नंबर एक शान्तरशाह ने तहरीर देकर बताया कि उनकी विरासत में मिली सात बीघा जमीन ऑक्टागन व हीरो ग्रुप जाने वाले सार्वजनिक मार्ग से सटी हुई है। आरोप लगाया कि इसी चकरोड को हथियाने के लिए बिल्डर मोनू त्यागी के लोग कई दिनों से खंभे गाड़कर दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पहले ही एसडीएम रुड़की से की है। बताया कि सोमवार को अपनी जमीन पर पहुंचीं तो दोबारा बाउंड्री वॉल खड़ी करने का कार्य शुरू किया जा रहा था।

उनकी जमीन पर रखी ईंटें जेसीबी से तोड़ दी गई। उन्होंने विरोध किया तो मोनू त्यागी व उसके पांच-छह साथी मौके पर आ गए और गाली-गलौच, धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें धमकाने लगे। शोभा ने बताया कि वह स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हैं। आरोपित मोनू त्यागी व अन्य भू माफिया धमकी देते हैं कि रास्ते में आई तो पूरे परिवार को मरवा देंगे। शोभा सिंह का आरोप है कि मोनू त्यागी व उसके साथी जमीन सस्ते में बेचने के लिए लंबे समय से दबाव बना रहे हैं।