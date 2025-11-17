बहादराबाद में बिल्डर ने स्वतंत्रता सेनानी की बेटी को दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने दर्ज की FIR
एक बिल्डर पर स्वतंत्रता सेनानी की बेटी को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और बिल्डर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की तैयारी में है।
संवाद सूत्र, बहादराबाद। एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी ने शहर के एक नामी बिल्डर पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाते हुए बहादराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि भूमाफिया उन्हें और परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने बिल्डर से अपने परिवार को खतरा जताया है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपित बिल्डर मोनू त्यागी व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या बोली पुलिस?
पुलिस के मुताबिक, शोभा सिंह निवासी विरासत विला नंबर एक शान्तरशाह ने तहरीर देकर बताया कि उनकी विरासत में मिली सात बीघा जमीन ऑक्टागन व हीरो ग्रुप जाने वाले सार्वजनिक मार्ग से सटी हुई है। आरोप लगाया कि इसी चकरोड को हथियाने के लिए बिल्डर मोनू त्यागी के लोग कई दिनों से खंभे गाड़कर दीवार खड़ी करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत पहले ही एसडीएम रुड़की से की है। बताया कि सोमवार को अपनी जमीन पर पहुंचीं तो दोबारा बाउंड्री वॉल खड़ी करने का कार्य शुरू किया जा रहा था।
उनकी जमीन पर रखी ईंटें जेसीबी से तोड़ दी गई। उन्होंने विरोध किया तो मोनू त्यागी व उसके पांच-छह साथी मौके पर आ गए और गाली-गलौच, धक्का-मुक्की करते हुए उन्हें धमकाने लगे। शोभा ने बताया कि वह स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हैं। आरोपित मोनू त्यागी व अन्य भू माफिया धमकी देते हैं कि रास्ते में आई तो पूरे परिवार को मरवा देंगे। शोभा सिंह का आरोप है कि मोनू त्यागी व उसके साथी जमीन सस्ते में बेचने के लिए लंबे समय से दबाव बना रहे हैं।
इस मामले में पहले से ही कुख्यात है आरोपित
महिला को पता चला है कि आरोपित पहले से जमीन पर कब्जे के मामलों में कुख्यात है। पीड़िता ने अपने और परिवार की जान को खतरा जताते हुए कार्रवाई व सुरक्षा की गुहार लगाई है। बहादराबाद थाना प्रभारी अंकुर शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा कर लिया गया है। पीड़िता के बयान व दस्तावेजों के आधार पर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।
