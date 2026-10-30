उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा, बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने पर जोर

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने प्रदेश से लेकर जिला और विधानसभा स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की रणनीति बनाई है।

शुक्रवार को शिवालिक नगर स्थित बसपा के प्रदेश कार्यालय में हुई लोकसभा स्तरीय बैठक में पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य अतिथि व पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजा राम ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर विधानसभा, जिला और प्रदेश के जोन कोआर्डिनेटरों को संगठन की सभी कमेटियां पूरी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस दिशा में काफी काम हो चुका है। अब सभी पदाधिकारियों को वर्ष 2026-27 के चुनाव की तैयारियों में पूरी मेहनत से जुटना होगा, ताकि उत्तराखंड में बसपा की सरकार बनाई जा सके। प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने कहा कि संगठन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है।